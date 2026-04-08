Les portes obertes al nou Centre d'Art de Banyoles apleguen més de 4.000 visitants
L'equipament acull la Col·lecció Gimferrer amb obres d'artistes com Joan Miró, Antoni Tàpies, Pablo Picasso o Miquel Barceló
Durant una jornada de cinc dies de portes obertes al Centre d'Art de Banyoles, que inclou obres d'artistes com Miró, Tàpies, Picasso o Barceló dins la Col·lecció Gimferrer, ha superat els 4.000 visitants coincidint amb el cap de setmana inaugural i la Setmana Santa. El regidor de Cultura, Miquel Cuenca, ha titllat "d'immillorable" la jornada d'obertura al públic, destacant la seva "capacitat real d'atracció cultural" amb gent vinguda expressament d'altres parts de l'Estat, així com de turistes que han desviat la ruta per visitar el centre.
El nou equipament cultural del municipi està situat a la plaça Major i està integrat dins la xarxa de Museus de Banyoles amb una exposició semipermanent de 76 obres de la Col·lecció Gimferrer, una de les més importants del país. S'hi fa un recorregut per la història de l'art dels segles XIX I XX, les avantguardes i l'art contemporani amb artistes consagrats sense deixar de banda la representació d'art africà, oriental i antiguitats. Pel que fa al relat museogràfic, està estructurat en cinc àmbits.
El Centre d'Art entrarà ara en funcionament amb horari regular i el sistema de tarifes, amb l'objectiu d'"esdevenir un punt de trobada per al sector artístic", segons Cuenca. De fet, ja s'ha fet una primera convocatòria amb una trentena d'artistes de les comarques gironines per tal de convertir l'equipament en un "espai aglutinador" amb diverses iniciatives, entre les quals crear un directori d'artistes i línies de programació vinculades a la creació contemporània.
El projecte inclou una futura segona fase que inclourà una sala d'exposicions temporals oberta a la creació actual i de proximitat i també un espai amb un programa pedagògic. A banda, estarà connectat amb el Monestir de Sant Esteve, que també acollirà exposicions temporals i altres activitats d'arts plàstiques.
