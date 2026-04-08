Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
Ignacio Garriga celebra la resolució sobre un comentari de l'humorista del 2021 a Catalunya Ràdio
Un jutjat ha ordenat la detenció de l'humorista Jair Domínguez perquè assisteixi a la vista de judici oral que ha d'afrontar el pròxim dimarts. La resolució, compartida per Domínguez al seu perfil d'X, fa referència a una causa impulsada per Vox, que va denunciar-lo per un suposat delicte d'incitació a l'odi contra la formació d'Ignacio Garriga. Domínguez va fer una crida a "combatre'ls amb un cop de puny a la boca", en un espai d'humor a Catalunya Ràdio el 2021. El cas havia estat arxivat però l'Audiència de Barcelona va ordenar la seva reobertura el juny del 2023. El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha celebrat la decisió: "Ara haurà de retre comptes per cridar a la violència contra els votants del tercer partit d'Espanya".
La resolució ordena expedir les ordres policials per localitzar Domínguez i, seguidament, procedir a la seva detenció i ser posat a disposició del jutjat de guàrdia per citar-lo per a la vista de judici oral el pròxim dimarts 14 d'abril a les 10 h.
L'humorista va fer el comentari enmig del programa 'El matí de Catalunya Ràdio', durant un espai d'humor, el 15 de febrer del 2021.
Per la seva banda, Garriga ha celebrat la decisió. "El bufó separatista de tercera categoria es creia impune per cobrar milionades de TV3 i Catalunya Ràdio", ha afegit, a la vegada que ha avisat que "la impunitat s'acabarà".
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- «La vida ens ensenya unes quantes lliçons que no voldríem, molt doloroses»
- L'Estat subhasta per quarta vegada l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Blanes
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Detingut un agricultor per cultivar nectarines 'il·legals
- Ho has de saber: La Seguretat Social permet avançar la jubilació fins a 10 anys en alguns casos i sense retallades a la pensió
- Un estudi planteja una revolució amb menys carrils i restriccions de trànsit a la carretera Barcelona de Girona
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions