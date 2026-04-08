Toni Sala, Alba Dalmau, Care Santos i Antònia Carré Pons opten al Setè Cel de Salt

Les biblioteques participants i el jurat del premi decidiran qui relleva Jordi Puntí, guanyador de l'any passat

Entrega del premi literari El Setè Cel de Salt a Jordi Puntí, l'any passat. / Marc Martí Font

Alba Carmona

Salt

Si una família de Alba Dalmau, Escenaris de Toni Sala, L’amor que passa de Care Santos i La gran família d’Antònia Carré-Pons es disputaran la 20a edició del Premi Literari El Setè Cel de Salt. Així ho han decidit les biblioteques participants i el jurat del premi, que un any més distingirà una obra ja publicada i escrita en llengua catalana.

A partir d’ara, aquestes quatre obres es treballaran als clubs de lectura de Salt i de Santa Coloma de Farners, que debatran i votaran quina hauria de rellevar Confeti, de Jordi Puntí, que va guanyar el premi l’any passat.

També, com és habitual, els bibliotecaris del col·lectiu Llibres i Companyia emetran el seu veredicte i, conjuntament amb el jurat del premi, decidiran qui rebrà el guardó, que s’entregarà en els pròxims mesos.

Notícies relacionades i més

El jurat del Premi El Setè Cel el presideix Vicenç Villatoro i en són vocals Guillem Terribas, Miquel Berga, Albert Rossich i Margarida Casacuberta. També en formen part l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, així com el tinent d’alcalde de Cultura, Toni Vidal, en aquest cas amb veu però sense vot.

