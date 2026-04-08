Toni Sala, Alba Dalmau, Care Santos i Antònia Carré Pons opten al Setè Cel de Salt
Les biblioteques participants i el jurat del premi decidiran qui relleva Jordi Puntí, guanyador de l'any passat
Si una família de Alba Dalmau, Escenaris de Toni Sala, L’amor que passa de Care Santos i La gran família d’Antònia Carré-Pons es disputaran la 20a edició del Premi Literari El Setè Cel de Salt. Així ho han decidit les biblioteques participants i el jurat del premi, que un any més distingirà una obra ja publicada i escrita en llengua catalana.
A partir d’ara, aquestes quatre obres es treballaran als clubs de lectura de Salt i de Santa Coloma de Farners, que debatran i votaran quina hauria de rellevar Confeti, de Jordi Puntí, que va guanyar el premi l’any passat.
També, com és habitual, els bibliotecaris del col·lectiu Llibres i Companyia emetran el seu veredicte i, conjuntament amb el jurat del premi, decidiran qui rebrà el guardó, que s’entregarà en els pròxims mesos.
El jurat del Premi El Setè Cel el presideix Vicenç Villatoro i en són vocals Guillem Terribas, Miquel Berga, Albert Rossich i Margarida Casacuberta. També en formen part l’alcaldessa de Salt, Cristina Alarcón, així com el tinent d’alcalde de Cultura, Toni Vidal, en aquest cas amb veu però sense vot.
