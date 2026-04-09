La banda tribut God save the Queen celebrarà els 50 anys del 'Bohemian Rhapsody' al festival Sons del Món
A petició dels fans del grup, l'espectacle serà a peu dret i s'ha ampliat l'aforament de la Ciutadella de Roses
La banda tribut God save the Queen celebrarà el cinquantè aniversari del disc 'Bohemian Rhapsody', un dels més coneguts del grup britànic, amb un concert el 10 d'agost a la Ciutadella de Roses en el marc del festival Sons del Món. Les entrades surten a la venda aquest dijous a les vuit del vespre al web del certamen. Atenent les peticions dels seguidors de la banda tribut, el concert serà a peu dret i s'ha ampliat l'aforament del recinte. Aquesta serà la quarta vegada que God save the Queen actua al Sons del Món. S'anuncia un "viatge a través de tota la discografia de Queen" amb temes emblemàtics com 'We will rock you', 'Don't stop me now', 'We are the champions' o 'Radio Gaga'.
Aquesta nova confirmació se suma a les actuacions ja anunciades de Pablo Alborán, Rosana, Joan Dausà o Sergio Dalma. El festival també acollirà l'únic concert de Gossos d'aquest 2026 que vint anys després compartiran escenari amb Lax'n'Busto.
La programació també inclou el concert d'Els Amics de les Arts, Blaumut i Ramon Mirabet, que actuaran junts per primera vegada al festival Sons del Món. Totes les actuacions anunciades tindran lloc a la Ciutadella de Roses.
