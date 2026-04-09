Calonge arrenca els actes de Sant Jordi amb presentacions de llibres, recitals i concerts
La programació, que s'allargarà tot el mes, inclou un un recital amb la poeta Susanna Rafart i un vermut literari amb els periodistes Xavier Grasset i Clàudia Rius
Calonge celebrarà Sant Jordi amb una programació que s'allargarà durant tot el mes dins el projecte de Poble de Llibres amb presentacions de llibres, recitals poètics, activitats familiars, concerts i propostes participatives. Entre els actes més destacats hi ha la píndola literària de l’escriptor Jordi Puntí, el recital Vi en vers amb la poeta Susanna Rafart o el vermut literari amb els periodistes Xavier Grasset i Clàudia Rius, així com converses al voltant dels llibres amb figures com Albert Om i Joan Maria Pou.
La programació arrencarà avui amb la presentació del llibre La edad no importa, de la doctora Carmen Romero, especialista en envelliment i longevitat, en una conversa conduïda pel periodista Josep Puigbó i amb la participació del músic Antoni Ros Marbà. Divendres 10 d’abril la programació combinarà activitats culturals i familiars amb un taller d’estampació de Sant Jordi a la Biblioteca La Cooperativa, la presentació de l’Agenda llatinoamericana a la Biblioteca Pere Caner, una tertúlia històrica amb Albert Garcia-Espuche i Vicenç Villatoro i un conta contes en pijama a la llibreria Rals. A més, es presentarà el llibre Capbussar-se a la Costa Brava i s'inaugurarà l'exposició amb les seves il·lustracions, obra d'Eva Peran al castell. Dissabte 11 d’abril tindrà lloc una nova sessió de l’Escola d’Escriptura amb Jordi Puntí, així com activitats populars com una ballada de sardanes i la Festa de la Germandat 2026.
A partir de mitjans de mes, la programació agafarà embranzida amb activitats destacades. Divendres 17 d’abril es farà un taller de narrativa terapèutica amb Jordi Amenós al Teatre Mundet, la presentació del llibre Solpicius, els secrets del Collet, de Miquel Fañanàs, al castell, i una nova edició de Vi en vers amb la poeta Susanna Rafart i La Gastronòmica a la plaça de la Doma.
Dissabte 18 d’abril, la plaça Major acollirà un vermut literari amb Xavier Grasset i Clàudia Rius, mentre que a la tarda hi haurà activitats familiars com La Festa Juganera. La jornada es completarà amb una conversa sobre llibres amb els periodistes Albert Om i Joan Maria Pou al castell, així com signatures d’autors a les llibreries del municipi.
Diumenge 19 d’abril continuarà la programació amb propostes com un Scrabble gegant a la plaça Major, l’espectacle familiar Pomes, peres i poemes i una nova edició del Llibreter VIP amb Antoni Bassas.
Revetlla de Sant Jordi
El 22 d’abril tindrà lloc la revetlla de Sant Jordi amb Rumbesia, un recital de poesia fusionat amb rumba a la Biblioteca Pere Caner.
El nucli antic de Calonge s’omplirà de parades de llibres i roses el 23 d’abril, amb una jornada que inclourà tallers, concerts, cercaviles i activitats participatives. Al llarg del dia hi haurà micro obert, espais de lectura i jocs al castell, actuacions musicals itinerants pels carrers, concerts a la plaça Major i activitats familiars, així com signatures d’autors a les llibreries.
La programació continuarà els dies posteriors amb propostes com el concurs juvenil El Cultureta, el 24 d’abril; l’espectacle escènic La Primera Pell, el 25 d’abril; la projecció cinematogràfica Duck Soup dins el Cineclub Madeleine Carroll, el 26 d’abril; i activitats adreçades a famílies i públic adult com la xerrada L’art de resoldre conflictes i la presentació del llibre Universo iceberg els dies 29 i 30 d’abril.
