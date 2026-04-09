La Fundació Vila Casas aposta per una gran retrospectiva d'Esther Boix a les portes del seu centenari
La nova exposició dels Espais Volart porta per títol 'Un món en lluita' i es podrà visitar fins al 12 de juliol de 2026
La primera gran retrospectiva d’Esther Boix (Llers, 1927) des de l’any 2007 arriba als Espais Volart de la Fundació Vila Casas a les portes del centenari del seu naixement. ‘Un món en lluita’ recupera i reivindica la figura d’una de les artistes més compromeses i singulars de l’art català del segle XX. Comissariada per Bernat Puigdollers, proposa una relectura integral de la seva trajectòria fent valdre tant el seu llegat artístic com el seu compromís social, polític i pedagògic a través de desenes de peces en diferents suports i formats. Puigdollers assegura que es tracta d’una proposta de gran “vigència” que ofereix una mirada “completa” sobre la magnitud i l’evolució de la seva obra. ‘Un món en lluita’ es podrà visitar fins al 12 de juliol de 2026.
