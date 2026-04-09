Girona celebra els 120 anys de «Josafat» a les entranyes de la catedral
Unes 150 persones omplen els soterranis del temple per commemorar l'efemèride i reivindicar la vigència del clàssic de Bertrana
Girona ha celebrat aquest dijous els 120 anys de la publicació de la novel·la Josafat des de les entranyes de la Catedral. El temple, escenari clau de l’obra de Prudenci Bertrana, ha obert els soterranis per acollir la commemoració de l’efemèride i reivindicar la vigència d’una obra literària radical que va sacsejar la societat del seu temps. Unes 150 persones han assistit a la Bertranada, que havia exhaurit les places previstes inicialment i ha ampliat l’aforament.
L’acte s'ha obert amb una conversa entre Glòria Granell i Judit Pujol, que han ofert una aproximació a la figura de l’autor gironí des de les seves múltiples facetes, més enllà de l’obra que l’ha convertit en un clàssic. Tot seguit ha tingut lloc la conversa Josafat, 120 anys després, en què Xavier Pla, Adrià Pujol, Núria Bendicho i Clàudia Rius, implicats en una edició commemorativa de l’obra a càrrec d’Edicions de la Ela Geminada, han proposat una lectura contemporània del text des de diverses perspectives.
La vetllada, impulsada conjuntament per la Fundació Prudenci Bertrana, l’Ajuntament de Girona, Edicions de la Ela Geminada i el Capítol de la Catedral, s’ha completat amb la lectura de fragments de l’obra a càrrec de Jordi Garcia, una intervenció artística en directe del pintor Joan Mateu —autor de les peces que acompanyen la nova edició commemorativa— i la projecció del tràiler de la pel·lícula Josafat, dirigida per Xavi Puebla.
