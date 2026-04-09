Pep Prieto estrenarà un programa sobre el cinema i teatre català al 2Cat

El primer capítol de "Cinema de Mercat" s'emetrà aquest diumenge amb l'actor Sergi López com a convidat

Pep Prieto, escriptor i col·laborador de Diari de Girona.

Pep Prieto, escriptor i col·laborador de Diari de Girona. / Aniol Resclosa/Arxiu

El periodista i col·laborador del Diari de Girona Pep Prieto estrena aquest diumenge al migdia al 2Cat el programa Cinema de Mercat, un nou format d’entrevistes que arrenca amb Sergi López com a primer convidat. L’espai està enfocat a descobrir el cinema i el teatre català a través de converses amb els seus protagonistes, alhora que fa valdre l’essència dels mercats de Barcelona com a escenari i punt de trobada.

Tal com ha avançat la plataforma, el primer lliurament del programa tindrà el Mercat de Sants com a teló de fons, on López parlarà sobre la seva trajectòria i la seva manera d’entendre l’ofici. També farà un repàs els inicis de la seva carrera, parlarà del seu pas professional a França i de l'experiència de rodar Sirat, un dels grans èxits del cinema català dels últims anys. En els següents programes hi passaran artistes com Montse Guallar, Adrià Collado, Maria Molins, Pere Arquillué i Anna Moliner.

Cinema de Mercat es podrà veure a partir de les 13.35 h al 2Cat i a la plataforma RTVE Play Catalunya.

