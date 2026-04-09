Sodi, Ypnosi i un grup indie «de renom» estrenaran l'escenari gratuït de l'Ítaca a l'Estartit

El cartell d'aquest nou espai de concerts matinals es completarà amb un artista «de primer nivell» de l'escena estatal

Autoritats i organitzadors, presentant el cartell a l'Estartit. / Ítaca

A.C.

Girona

Els grups emergents Sodi i Ypnosi seran dos dels protagonistes de l’Ítaca Plaça, el nou escenari gratuït que tindrà lloc el dissabte 20 de juny al migdia a la plaça de l’Església de l’Estartit, coincidint amb l’Ítaca Sant Joan. Aquest nou espai, creat en col·laboració amb el concurs Sona9, serà en horari de vermut i també inclourà un concert sorpresa d’un artista «de renom».

Obrirà la jornada a les 12, Sodi, una de les bandes emergents amb més projecció del moment, guanyadors del Sona9 2025 (Premi Joventut i votació popular) i nominats als Premis Enderrock com a millor artista revelació. També hi actuarà Ypnosi, un projecte que reivindica la música de guitarres amb una proposta fresca, irònica i sense complexos. Amb el seu segon disc Em sap greu riure, el grup es mou entre l’indie-rock i una energia desbordant, amb influències que van de The Rolling Stones a Pau Riba.

A més, però, l’Ítaca Plaça jugarà amb el factor sorpresa: el cartell es completarà amb «un artista de primer nivell de l’escena indie estatal», segons els organitzadors. Es mantindrà en secret i es desvetllarà progressivament en les properes setmanes. El festival anirà donant pistes per enganxar el públic.

Fins al 5 de juliol

Després de l’exitós Ítaca L’Escala com a tret de sortida per Setmana Santa, la 14a edició del festival es clourà el 5 de juliol a la platja de Port Bo, a Calella de Palafrugell. El següent assalt serà el 8 de maig amb el retorn del festival a la ciutat de Girona, al Palau de Fires, per al concert de Morad, que ja ha venut el 80% de les entrades.

Pel que fa a la cita més massiva del certamen, l’Ítaca Sant Joan ja ha venut el 60% de l’aforament. Serà a la platja de l’Estartit els dies 19, 20 i 23 de juny i inclou noms com Love of Lesbian, La M.O.D.A., La Ludwig Band, 31 FAM, Cupido, Sidonie, Carlos Ares, Remei de Ca la Fresca, Dan Peralbo i el Comboi, Ven’nus, The Molotovs i Hoonine.

Als pobles s’hi sumen Joan Miquel Oliver a Pals (23 de maig); Mazoni a Ullastret (29 de maig); Alosa a Gualta (6 de juny) i Anna Andreu a la Pera (27 de juny). L’edició de 2026 es clourà amb la gira dels 20 anys d’Els Amics de les Arts, el diumenge 5 de juliol a l’escenari de la Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell.

Junts presenta la candidata a Salt: "Necessitem un projecte de futur clar i ambiciós"

Míchel abans del Madrid-Girona: "Mai és un bon moment per jugar al Bernabéu"

Construiran laboratoris campus de Montilivi de la UdG per al nou gran en Farmàcia

L'Institut Cendrassos de Figueres consolida el 100% d'ocupació al cicle de Transport i Logística

La Fundació Vila Casas aposta per una gran retrospectiva d'Esther Boix a les portes del seu centenari

Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària

Calonge arrenca els actes de Sant Jordi amb presentacions de llibres, recitals i concerts

El castell de Lloret que protegia dels atacs per mar i que l'armada britànica va bombardejar

Tracking Pixel Contents