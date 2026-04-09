Sorogoyen, Almodóvar i els Javis competiran en un Canes sense Albert Serra
És la primera vegada a la història del festival que tres pel·lícules de directors espanyols competeixen en la mateixa edició per la Palma d’Or
Fita històrica per al cinema espanyol. Per primer cop en els 79 anys d’història del festival més important del món, tres pel·lícules dirigides per realitzadors espanyols competiran el mateix any per la Palma d’Or: Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen i els Javis. Així ho han desvetllat i oficialitzat aquest dijous des de París la presidenta del festival, Iris Knobloch, i el delegat general, Thierry Frémaux, en l’anunci de la selecció oficial de Canes 2026.
Per a Pedro Almodóvar, que presentarà Amarga Navidad, aquesta serà la setena vegada en competició. El director manxec és un habitual del certamen francès i, a més, el va inaugurar el 2004 amb La mala educación. Mai ha guanyat la Palma d’Or, però sí que ha rebut diversos premis, com el de direcció per Todo sobre mi madre, el de guió per Volver i els d’interpretació femenina i masculina per Volver i Dolor y gloria, respectivament. Tot i que Amarga Navidad ja s’ha estrenat al mercat espanyol, hi ha una norma que permet competir les pel·lícules a Canes i a la resta de festivals de classe A sempre que només s’hagin estrenat al país d’origen, com és el cas.
Per als Javis (Javier Ambrossi i Javier Calvo), aquest serà el seu debut a Canes, on entren directament per la porta gran, a la secció competitiva, amb La bola negra. És, sens dubte, la seva consagració definitiva a nivell internacional, atès que fins ara eren autors molt coneguts en l’àmbit espanyol però no tant a fora. La pel·lícula dels Javis, el seu projecte més ambiciós, està protagonitzada per Glenn Close i Penélope Cruz.
En canvi, Rodrigo Sorogoyen, que ja va presentar el seu èxit As bestas a la secció Cannes Première l’any 2022, fa el salt a la competició amb El ser querido, una pel·lícula que apunta a un duel interpretatiu fenomenal entre Javier Bardem i Vicky Luengo, els seus protagonistes.
Serra no arriba a temps
No serà finalment a Canes 2026 el banyolí Albert Serra. Tot i que el seu darrer treball, Out of This World, apareixia a totes les travesses que circulaven les darreres setmanes, fa uns dies Charles Gillibert, el productor francès de Serra, ja va avançar que la pel·lícula —en fase de muntatge— no podria estar acabada a temps per competir a Canes ni tan sols per Venècia. Per tant, tot apunta que el director banyolí es prendrà el muntatge i l’acabat formal del film amb més temps i que l’estratègia seria esperar-se un any, fins a l’edició 2027 de Canes. Out of This World, protagonitzada per Riley Keough i F. Murray Abraham, es va rodar l’estiu passat a Letònia i tracta les relacions entre els EUA i Rússia a propòsit de la guerra d’Ucraïna.
Entre les aspirants a la Palma d’Or —que aquesta edició atorgarà un jurat presidit pel cineasta coreà Park Chan-wook—, hi ha només dos antics guanyadors: el romanès Cristian Mungiu, que presentarà Fjord, el seu primer film rodat en anglès, amb la nominada a l’Oscar Renate Reinsve i Sebastian Stan, i Hirokazu Kore-eda —guanyador el 2018 amb Un asunto de familia—, que presentarà Sheep in the Box.
Com és habitual, desfilarà per la catifa vermella de Canes el bo i millor dels grans autors internacionals, com el polonès Paweł Pawlikowski, que presenta Fatherland, una obra que narra un episodi de la vida de l’escriptor Thomas Mann; el japonès Ryusuke Hamaguchi, que torna a Canes després de triomfar amb Drive My Car; o l’iranià Asghar Farhadi, que ha rodat Parallel Tales en francès amb Vincent Cassel, Isabelle Huppert i Virginie Efira com a protagonistes.
També es podran veure a competició els darrers films de l’hongarès László Nemes, el belga Lukas Dhont i el francès Arthur Harari, entre d’altres. De la secció oficial competitiva de 21 pel·lícules destaquen també la pràcticament nul·la presència de cinema nord-americà —només hi haurà Ira Sachs amb The Man I Love— i la regressió pel que fa a la presència de directores. Si l’any passat es va assolir un màxim de set pel·lícules dirigides per dones, aquest any n’hi haurà només 5: les franceses Léa Mysius, Jeanne Herry i Charline Bourgeois-Taquet, l’austríaca Marie Kreutzer i l’alemanya Valeska Grisebach.
Fora de competició destaca poderosament Her Private Hell, el nou treball del danès Nicolas Winding Refn, i els documentals John Lennon: The Last Interview, de Steven Soderbergh, i Avedon, de Ron Howard, sobre el famós fotògraf Richard Avedon.
La 79a edició del Festival de Canes se celebrarà entre el 12 i el 23 de maig, tindrà el film francès La Vénus électrique, de Pierre Salvadori, com a pel·lícula inaugural i retrà homenatge al director neozelandès Peter Jackson —creador de la saga El senyor dels anells— i a l’actriu i directora nord-americana Barbra Streisand, que rebran sengles Palmes d’Or honorífiques.
