David Pagès i Cassú reuneix gairebé un miler de cites per «no conformar-nos amb l’anar fent»
L'escriptor i professor gironí publica «Ressons. 999 (+1) citacions remarcables», un llibre que recull idees de personatges com Mercè Rodoreda, Johan Cruyff o Francesc de B. Moll
Es presenta aquest dissabte a la Fundació Valvi de Girona
Del futbolista i entrenador Johan Cruyff a l'escriptora Anna Murià, passant per l'actriu Margarida Xirgu o el llibreter Pere Rodeja i Ponsatí, l’escriptor i professor David Pagès i Cassú reuneix gairebé un miler de citacions en un nou llibre. Ressons. 999 (+1) citacions remarcables, editat per MMV Edicions, inclou cites recollides al llarg dels anys pensades per empènyer el lector «a fer coses per als altres, a no dimitir i a no conformar-nos amb l’anar fent. En definitiva, a treballar per uns valors que des de la nostra realitat ens impulsen a col·laborar en una societat, en un país i en un món millors», assegura l’autor gironí.
Dividit en catorze blocs, amb temes com l’amor, l’art, l’educació, la llengua o l’espiritualitat, el volum aplega citacions que, per a l’autor, «és bo que circulin, que rodin, que no es dissolguin en el torrent cabalós del pas del temps perquè, en un món ple de contradiccions i desconcerts, ens interpel·len i ens insten a actuar, a fer quelcom, a tenir una actitud decidida, participativa i solidària». El +1 del títol és una invitació al lector a afegir a la llista una per la qual tingui una especial predilecció, assegura Pagès i Cassú, col·laborador des de fa anys de Diari de Girona.
La selecció inclou tant homes com dones, ja traspassats, la majoria nascuts en diferents llocs dels Països Catalans entre els segles XIX i XX, com Montserrat Abelló, Francesc de B. Moll, Mercè Rodoreda o Isabel-Clara Simó. N’hi ha, però, que tot i ser originaris d’altres llocs, hi han viscut un temps més o menys llarg o bé, per una raó o altra, hi han estat vinculats, com Albert Camus, d’ascendència menorquina.
Ressons. 999 (+1) citacions remarcables inclou un pròleg de l’educador Joan Surroca i Sens, i les cites van acompanyades d’il·lustracions del professor i pintor Toni Cassany.
El llibre es presenta aquest dissabte (12.00) a la Fundació Valvi de Girona. L'autor estarà acompanyat pel director de la revista Serra d'Or, Joaquim Noguero, i hi ha prevista musical a càrrec de Mireia Pagès i Pep Rodri.
