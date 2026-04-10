David Pagès i Cassú reuneix gairebé un miler de cites per «no conformar-nos amb l’anar fent»

L'escriptor i professor gironí publica «Ressons. 999 (+1) citacions remarcables», un llibre que recull idees de personatges com Mercè Rodoreda, Johan Cruyff o Francesc de B. Moll

Es presenta aquest dissabte a la Fundació Valvi de Girona

/ Anna Farró

Girona

Del futbolista i entrenador Johan Cruyff a l'escriptora Anna Murià, passant per l'actriu Margarida Xirgu o el llibreter Pere Rodeja i Ponsatí, l’escriptor i professor David Pagès i Cassú reuneix gairebé un miler de citacions en un nou llibre. Ressons. 999 (+1) citacions remarcables, editat per MMV Edicions, inclou cites recollides al llarg dels anys pensades per empènyer el lector «a fer coses per als altres, a no dimitir i a no conformar-nos amb l’anar fent. En definitiva, a treballar per uns valors que des de la nostra realitat ens impulsen a col·laborar en una societat, en un país i en un món millors», assegura l’autor gironí.

Dividit en catorze blocs, amb temes com l’amor, l’art, l’educació, la llengua o l’espiritualitat, el volum aplega citacions que, per a l’autor, «és bo que circulin, que rodin, que no es dissolguin en el torrent cabalós del pas del temps perquè, en un món ple de contradiccions i desconcerts, ens interpel·len i ens insten a actuar, a fer quelcom, a tenir una actitud decidida, participativa i solidària». El +1 del títol és una invitació al lector a afegir a la llista una per la qual tingui una especial predilecció, assegura Pagès i Cassú, col·laborador des de fa anys de Diari de Girona.

/ Toni Casany

La selecció inclou tant homes com dones, ja traspassats, la majoria nascuts en diferents llocs dels Països Catalans entre els segles XIX i XX, com Montserrat Abelló, Francesc de B. Moll, Mercè Rodoreda o Isabel-Clara Simó. N’hi ha, però, que tot i ser originaris d’altres llocs, hi han viscut un temps més o menys llarg o bé, per una raó o altra, hi han estat vinculats, com Albert Camus, d’ascendència menorquina.

Ressons. 999 (+1) citacions remarcables inclou un pròleg de l’educador Joan Surroca i Sens, i les cites van acompanyades d’il·lustracions del professor i pintor Toni Cassany.

El llibre es presenta aquest dissabte (12.00) a la Fundació Valvi de Girona. L'autor estarà acompanyat pel director de la revista Serra d'Or, Joaquim Noguero, i hi ha prevista musical a càrrec de Mireia Pagès i Pep Rodri.

