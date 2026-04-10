El Fastt convida els veïns a endinsar-se al món dels pallassos dins el projecte Micropobles a Escena
Els participants crearan una peça col·lectiva amb l'ajuda de la companyia de circ Escarlata
Capmany i Vilabertran se sumen a la xarxa de micropobles del festival
El projecte Micropobles a Escena del Festival d'Arts Escèniques de l'Empordà (Fastt), torna a convocar en l'edició de primavera el veïnat dels municipis on té lloc el festival amb un taller de creació d'una peça de clown que explorarà el riure, l'error i la llibertat d'acció. Ho faran amb diversos tallers que en aquesta ocasió estaran liderats per Jordi Aspa i Bet Miralta de la companyia de circ Escarlata, qui també són exdirectors artístics de la Fira del Circ Trapezi.
Els tallers, adreçats a majors de catorze anys, tenen per títol El pallasso no es fa ni es desfà: és i viu pallasso, exploraran les entranyes, pensaments i els fets dels pallassos amb joc i observació. La primera sessió es farà el 20 de maig i l'última el 25 de juny, amb un total de sis sessions de dues hores cadascuna. El resultat del treball es podrà veure dins la programació del Festival Fastt durant tres dates: el divendres 26 de juny, el 4 i l'11 de juliol. Les inscripcions dels tallers ja estan obertes, i com a eina per fomentar la participació del veïnat, seran gratuïts pels que viuen en municipis pertanyents dins la xarxa del Fastt 2026. Per la resta de persones, el taller tindrà un cost de 20 euros. De fet, aquest any el festival suma Capmany i Vilabertran dins la seva xarxa de micropobles, que està conformat per Espolla, Garrigàs, Ordis, Pont de Molins, Rabós, Sant Climent Sescebes, Siurana i Vilanant.
Micropobles a Escena celebra dues edicions l'any fora de la seva programació amb l'objectiu d'apostar per la creació des de zero amb el suport d'una companyia professional, l'última de la qual es va desplegar entre l'octubre i el novembre passat amb tallers liderats per la Cia Berta Baliu que van apropar la dansa vertical a Pont de Molins.
