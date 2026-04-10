Setmana de passió

El “Lux Tour” de Rosalía arriba a Barcelona: horaris, accessos i transports per als concerts al Palau Sant Jordi

L’artista actuarà a la capital catalana els dies 13, 15, 17 i 18 d’abril

L'artista Rosalía, durant el primer concert de Madrid. / EUROPA PRESS / Europa Press

Dúnia Drudis Picazos

Barcelona

Un mes després de l’inici del “Lux Tour”, Rosalía aterra a Barcelona per oferir quatre concerts al Palau Sant Jordi els dies 13, 15, 17 i 18. A continuació, tota la informació que cal saber per accedir al recinte barceloní.

Horaris i accessos

L’obertura general de portes serà a les 18.30 h, és a dir, dues hores abans de l’inici del concert, que comença a les 20.30 h. Tanmateix, els accessos dels passis VIP són diferents. En el cas del paquet “GOLD”, l’accés és a les 16 h —ja que inclou l’“early entrance”— per la porta número quatre, al lateral. Els assistents del “DIAMOND package” podran entrar a partir de les 18 h per la llotja i, finalment, aquells que tinguin les entrades “SILVER” podran accedir-hi mitja hora després, a les 18.30 h, per l’entrada quatre.

Transport

En transport públic, es recomana anar-hi des de Plaça d’Espanya, que connecta amb les línies L1 i L3 de metro, així com amb els ferrocarrils. Des d’aquest punt, es pot pujar caminant per les escales mecàniques o utilitzar el servei d’autobús. En aquesta segona opció, es recomana agafar la línia 150, ja que abans dels concerts compta amb un reforç i passa cada 10 o 15 minuts. A més, hi haurà un servei especial de busos entre el recinte i Plaça d’Espanya, tant per pujar com per baixar. Així mateix, també es poden utilitzar els busos 55 i 125 o les línies 13 i 23 —tot i que només circulen en dies laborables—.

D’altra banda, també s’hi pot arribar des de Paral·lel, que connecta amb l'L2 i L3 de metro, mitjançant el bus supletori que substitueix el recorregut del Funicular de Montjuïc i caminant durant uns deu minuts. A més, s’hi pot arribar des de la Zona Franca, bé amb un trajecte de 20 minuts a peu, bé prenent la línia 13 de bus.

