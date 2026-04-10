Rellancen la Fira Literària de Cadaqués perquè vagi més enllà d'una jornada puntual

La tercera edició se celebrarà el 19 d'abril i estarà coorganitzada entre l'Ajuntament i el segell local Cosa Nova 17488

Cadaqués, en una imatge d'arxiu. / Empordà

La tercera edició de la Fira Literària de Cadaqués, que se celebrarà el 19 d'abril, agafarà un nou impuls, amb canvis en el format i en el model de participació. La nova editorial local Cosa Nova 17488, que ja va anunciar crearà un festival literari internacional a Cadaqués previst pel març del 2027, se suma a l’organització de la fira, conjuntament amb l’Ajuntament, per rellançar-la i anar més enllà d'«una jornada cultural puntual per passar a formar part d’un projecte de continuïtat que vol consolidar Cadaqués també com a espai de creació i trobada literària contemporània». L’edició d’enguany serà una prova pilot del model que es vol desplegar a partir de l’any vinent, expliquen els organitzadors.

Una de les primeres activitats que obrirà aquesta nova etapa serà una escapada literària que tindrà lloc del 15 al 18 d’abril a Cadaqués, com a preludi a la fira pròpiament dita. Durant tres dies, un grup reduït de persones que comparteixen l’interès per la literatura es trobaran al poble per escriure, llegir i conversar davant del mar. La proposta combina espais de creació i reflexió amb moments de convivència, compartint taula, passeigs i estones de silenci en l’entorn del paisatge cadaquesenc. L’escapada comptarà amb l’acompanyament de Janina Saumell Serra, Ester Enrich Coma i Marina Laborero Roig, que guiaran les sessions.

El PSC de Ripoll rectifica després d'haver facilitat els comptes de Sílvia Orriols

Detingut un agricultor per cultivar nectarines "il·legals"

L'exercici senzill que més recomanen per cuidar l'esquena a partir dels 60 anys

Aquest és el cognom gironí que es troba en perill d'extinció

Així es mou la població gironina: qui guanya i qui perd residents entre municipis

Problemes amb els clauers dels contenidors intel·ligents de Girona: l'Ajuntament detecta incidències informàtiques

El sindicat autònom de Mossos d'Esquadra denuncia males condicions a l'àrea de custòdia dels Jutjats de Girona

El Camí de Mar, en un congrés a València

