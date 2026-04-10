Rellancen la Fira Literària de Cadaqués perquè vagi més enllà d'una jornada puntual
La tercera edició se celebrarà el 19 d'abril i estarà coorganitzada entre l'Ajuntament i el segell local Cosa Nova 17488
A.C.
La tercera edició de la Fira Literària de Cadaqués, que se celebrarà el 19 d'abril, agafarà un nou impuls, amb canvis en el format i en el model de participació. La nova editorial local Cosa Nova 17488, que ja va anunciar crearà un festival literari internacional a Cadaqués previst pel març del 2027, se suma a l’organització de la fira, conjuntament amb l’Ajuntament, per rellançar-la i anar més enllà d'«una jornada cultural puntual per passar a formar part d’un projecte de continuïtat que vol consolidar Cadaqués també com a espai de creació i trobada literària contemporània». L’edició d’enguany serà una prova pilot del model que es vol desplegar a partir de l’any vinent, expliquen els organitzadors.
Una de les primeres activitats que obrirà aquesta nova etapa serà una escapada literària que tindrà lloc del 15 al 18 d’abril a Cadaqués, com a preludi a la fira pròpiament dita. Durant tres dies, un grup reduït de persones que comparteixen l’interès per la literatura es trobaran al poble per escriure, llegir i conversar davant del mar. La proposta combina espais de creació i reflexió amb moments de convivència, compartint taula, passeigs i estones de silenci en l’entorn del paisatge cadaquesenc. L’escapada comptarà amb l’acompanyament de Janina Saumell Serra, Ester Enrich Coma i Marina Laborero Roig, que guiaran les sessions.
Subscriu-te per seguir llegint
