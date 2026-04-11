Joan Santanach guanya el IV Premi de Poesia Romanyà en memòria de Mercè Rodoreda amb «Heroides»
El poemari estableix un diàleg amb la tradició poètica catalana i, especialment, amb l'obra de Mercè Rodoreda, segons el veredicte del jurat
DdG
Joan Santanach Suñol ha guanyat per unanimitat el IV Premi de Poesia Romanyà en memòria de Mercè Rodoreda amb el recull Heroides. El veredicte s’ha fet públic aquest dissabte al migdia a Romanyà de la Selva, el paisatge que va enamorar l’autora de La plaça del Diamant. Al certamen, adreçat a poetes inèdits en llengua catalana, convocat per l’Editorial Trípode en col·laboració amb l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, s’hi havien presentat més de quaranta originals.
El jurat, format per Montse Maestre, Melcion Mateu, Abraham Mohino, Mariàngela Vilallonga i Pilar Blasco, com a secretària, ha destacat la solidesa formal i l’ambició literària de l’obra de Santanach, que és professor de literatura catalana i actualment secretari general del Departament de Política Lingüística de la Generalitat. El poemari està construït a partir del sonet i d’una relectura contemporània de mites i figures femenines silenciades. Segons el veredicte, el llibre estableix també un diàleg amb la tradició poètica catalana i, de manera especial, amb la poesia de Mercè Rodoreda.
L’acte ha reunit una seixantena de persones a l’església de Romanyà de la Selva i ha comptat amb representants institucionals, entre els quals la directora dels Serveis Territorials de Cultura a Girona, Isabel Berna, i l’alcalde de Santa Cristina d’Aro, Josep Xifre.
El premi consisteix en la publicació del llibre guanyador, prevista per a l’estiu d’aquest any dins la col·lecció de poesia catalana contemporània de Trípode. El guardó es va crear coincidint amb el 40è aniversari de la mort de Mercè Rodoreda i vol mantenir viu el vincle de l’escriptora amb Romanyà, alhora que fomenta la poesia en català.
