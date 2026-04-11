Lorca, inèdit i en sabatilles: «Deixeu-me les ales al seu lloc, que jo us responc que volaré bé»
El periodista Víctor Fernández recopila a l’epistolari «No te olvides de escribir» les cartes, moltes d’inèdites, que el poeta granadí va escriure a la seva família entre 1910 i 1936
David Morán
Madrid, abril de 1920. Instal·lat a la Residència d’Estudiants, Federico García Lorca (Fuente Vaqueros, 1898-Granada, 1936) pren paper i ploma i, «en to seriós i discret», també amb una mica de vehemència, respon a una carta en què el seu pare l’insta a tornar a Granada per acabar els estudis de Dret. «La teva carta dient-me que me’n vagi perquè, si no, tu vens per mi, m’ha produït un gran disgust i una gran inquietud, perquè aquesta actitud teva revela l’estat d’un pare al qual el seu fill fa una entremaliadura imperdonable i el pare el recull o per donar-li dos calbots o ficar-lo a santa Rita», manuscriu el poeta granadí en la que probablement és la missiva més llarga i eloqüent de No te olvides de escribir (Akal), epistolari que reuneix les cartes —moltes d’elles inèdites— que l’autor de Bodas de sangre va intercanviar amb la seva família, especialment amb els seus pares, entre 1910 i 1936.
«Jo sé perfectament el que tu penses (desgraciadament!). Però jo et dic i et prometo solemnement, perquè t’estimo moltíssim, que quan un home es col·loca en el seu camí ni llops ni gossos han de fer que torni enrere i jo, afortunadament per a mi, tinc una llança com la del Quixot. En el meu camí estic, papa. No em facis tornar la vista enrere!», prossegueix Lorca, entossudit a demostrar que això seu no és un antull passatger, sinó pura determinació artística. «Jo et suplico de tot cor que em deixis aquí fins a final de curs i llavors marxaré amb els meus llibres publicats i la consciència tranquil·la d’haver trencat unes espases lluitant contra els filisteus per defensar i emparar l’Art pur, l’Art vertader. A mi ja no em podeu canviar. Jo he nascut poeta i artista com el que neix coix, com el que neix cec, com el que neix guapo. Deixeu-me les ales al seu lloc, que jo us responc que volaré bé», remata.
Vet aquí, com destaca la historiadora Esther López Barceló en el pròleg, la «veu més íntima i espontània» de Lorca i «el caliu d’un amor familiar que continua crepitant». Lorca en la intimitat, en batí i sabatilles, obrint de bat a bat les portes de la llar familiar. «Les cartes que aquí es publiquen ens ajuden a fixar la fotografia de la família García Lorca, especialment pel que fa a la implicació del senyor Federico i la senyora Vicenta en la formació dels seus fills», assenyala el periodista cultural i estudiós del poeta granadí Víctor Fernández, responsable d’aquest volum, que reuneix més de 200 documents entre cartes, postals, telegrames, fotografies i dibuixos. «Lorca és gairebé una estàtua de marbre en una plaça, però abans de ser llegenda va ser persona. Aquestes cartes l’humanitzen, el veiem en sabatilles», afegeix.
Assassinat i xantatge
Un altre llibre pilotat pel periodista barceloní, Cartas de Vicenta Lorca a su hijo Federico (2008), és el punt de partida d’aquest nou epistolari, que amplia el retrat amb missives als seus pares, germans i cunyat. «El seu pare el que vol és que estudiï, que tingui una carrera, i després ja veurem. La mare, en canvi, es converteix en la seva primera lectora i la que s’interessa per on publicarà i què farà. És pràcticament la seva agent literària», resumeix Fernández.
També s’hi inclou un últim i esgarrifós testimoni que va arribar a casa de la família Lorca el 17 d’agost de 1936 i el contingut del qual, a falta de suport documental, s’ha conservat per transmissió oral. «Et prego, papa, que a aquest senyor li entreguis 1.000 pessetes com a donatiu per a les forces armades», es podia llegir, de pròpia mà del poeta, en una nota entregada per un membre de l’equip negre que acabava d’afusellar-lo. «Era evidentment un xantatge.
El poeta ja havia estat assassinat», remarca Fernández, per a qui No te olvides de escribir serveix també per acabar d’una vegada amb «certes tonteries i fake news» sobre la suposada filiació política de l’autor de Romancero gitano. «S’ha intentat dir que Lorca era apolític, però era d’esquerres i donava suport al Front Popular. Una altra cosa és que tingués amics de dretes, però per als feixistes era un enemic. No dubten que cal matar-lo», remarca.
Per Fernández, tot es resumeix a «conèixer de primera mà les comunicacions entre els membres de la família, amb el naixement d’una gran obra com a teló de fons fins a desembocar en la tragèdia de la Guerra Civil». Pel camí, un incessant degoteig de peticions de diners —«deu durets» per a un barret de palla per aquí, un gir de 600 pessetes per a la pensió per allà—, un generós inventari de minúcies domèstiques —l’octubre de 1920 anuncia que s’ha comprat per cinc duros una «maquineta Gillette» per afaitar-se cada dia «i seguir com a bon resident»; dies després consigna uns maldecaps molt molestos causats per «els maleïts queixals»— i reflexions polítiques ben enganxades a l’actualitat. Exemples? Vegem-ho.
«Aquí és on es viu millor d’Espanya i no ens ha faltat ni un sol dia el pa perquè es fabrica especial per aquí. Els diaris exageren horrors que no existeixen. Vivim en un període totalment anàrquic, però de Revolució no n’hi haurà mai perquè no hi ha gent que la faci. Per això no patiu», escriu des de Madrid el 9 de desembre de 1920, a les portes dels tercers comicis generals en dos anys. «Sens dubte, avui a Espanya no es pot ser neutral», conclou l’octubre de 1935 després d’oferir a Barcelona un recital poètic per a tots els Ateneus Obrers de Catalunya. «Quan vaig llegir el “Romance de la Guardia Civil” es va posar dret tot el teatre cridant “Visca el poeta del poble!”», explica als seus pares a l’última carta de Lorca que recull No te olvides de escribir.
Mesos després, el 17 d’agost de 1936, moriria assassinat en algun lloc entre Víznar i Alfacar. «Els seus assassins, al cap de poques hores, celebraven el crim entre copes i bales ensangonades al bar Futbol de Granada», lamenta Fernández.
