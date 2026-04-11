Pastora torna a "muntar follón" després de més d'una dècada amb l'inici de la gira dels 25 anys a l'Strenes de Girona
La banda barcelonina repassa els seus grans èxits "posats al dia" amb un públic entregat a l'Auditori
Gerard Vilà (ACN)
L'Auditori de Girona ha fregat el ple aquest divendres per veure l'inici de la gira de celebració dels 25 anys de Pastora als escenaris. El grup barceloní ha tornat així als escenaris després de més d'una dècada aturats. Ho han fet repassant els grans èxits que els ha portat a ser "un referent" del pop electrònic a Catalunya. El concert ha gairebé omplert les més de 1.200 localitats de l'auditori amb un espectacle nou i que ha servit per rememorar cançons com 'Cósmica', 'Desolado' o la popular 'Lola' que va llançar a la fama a la banda el 2004. Unes cançons "posades al dia", en un concert que ha servit per comprovar que es manté la connexió de la banda amb un públic fidel que esperava el retorn de la banda, després de més de deu anys.
Amb una posa en escena amb bateria i baix, acompanyant la guitarra de Caïm Riba i la veu de Dolo Beltrán, Pastora ha arrencat el concert amb 'Cósmica'. Uns acords que han entusiasmat un públic fidel que tenia ganes del retorn de la banda. 'Lunes', 'Día tonto' i '1.000 kms' han precedit 'Grandes despedidas' i 'Desolado', fins al primer moment àlgid de la nit. Marc Parrot, un dels molts col·laboradors del disc de Pastora ha entrat per participar a 'Mirona', entre els aplaudiments del públic.
El concert ha estat un retrobament constant amb el públic i Dolo Beltrán que, emocionada, ha agraït amb un cor inflable la rebuda després de cada cançó. Tot plegat per arribar a 'Cuanta vida' que ha precedit el moment que molts esperaven. Un 'reef' de guitarra ha presentat 'Lola' "25 anys després", davant dels aplaudiments del públic. 'runner', 'Invasión' i tres bisos han tancat un concert que, tant Caïm Riba com Dolo Beltrán han reconegut que els havia generat nervis.
"Venim directament a estrenar, no hem fet concerts ni per amics ni res. Tornar després de tretze anys, la veritat és que et genera un punt de nervis", diu Riba.
Beltrán ha reconegut que tornar després de tant de temps aturats havia estat un repte, mentre que Caïm Riba reconeixia que "havien posat al dia" les cançons que els han portat a ser un dels grups més populars del pop electrònic. "Volíem recuperar les cançons més emblemàtiques, però no les volíem girar com un mitjó. Volíem mantenir l'essència, però posant-les una mica al dia", destaca el músic.
Pràcticament tot venut
El de Pastora és un dels pocs concerts del festival Strenes en el que encara hi ha entrades disponibles. La inauguració del certamen la setmana passada amb un doble concert de Sílvia Pérez Cruz també a l'Auditori i el de la Ludwig Band a la sala Mirona de Salt van exhaurir les entrades. Tampoc en queden pel concert de Joan Dausà en el que serà l'espectacle més multitudinari de l'Strenes a Fontajau amb més de 6.000 persones.
Luz Casal, Búhos o Ginestà són tres dels artistes pels quals tampoc queden entrades en una edició que ja havia venut el 90% de l'aforament abans de començar el festival. De fet, el director de l'Strenes, Xavier Pascual, celebrava la bona rebuda que havia tingut el certamen per part del públic i destacava la consolidació del festival.
