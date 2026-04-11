Del projecte Rambla de l’Art a Cambrils a portar la programació del Casino de Begur
L’empresari que aspira a dur el Truffaut, Antoni Badimon, va reobrir el 2013 una antiga sala del municipi tarragoní per la qual l’any passat hi van passar uns 26.000 espectadors
Antoni Badimon, el responsable de l’empresa que aspira a dur a partir d’ara el Truffaut, va ser cofundador de Lauren Films, amb Antoni Llorens, i un dels seus alts càrrecs. Quan Lauren va obrir a Girona el 1997, per exemple, ell era una de les persones que hi havia darrere del projecte. Lauren, però, va acabar desapareixent, tant com a exhibidora com a distribuïdora de títols mítics com Pulp Fiction, però Badimon es va mantenir en el món de l’exhibició.
El 2013 va assumir la reobertura del cinema Rambla Jaume I de Cambrils, rebatejat com a Rambla de l’Art. En aquell moment des de l’Ajuntament es va veure com a estratègic dotar el municipi d’un cinema, i va començar aquesta aventura. El febrer passat va ser convidat pel Rotary Club local. Se’l considera «la persona gràcies a la qual, i als seus esforços i de la seva família, els cambrilencs poden gaudir de cinema, òperes, documentals i una sala d’exposicions al municipi», tal i com publica la Revista de Cambrils.
El Rambla de l’Art no és el Truffaut però s’hi assembla. El Diari de Tarragona li dedicava un reportatge a primers de març, on Badimon explicava que l’any passat havien passat pel local uns 26.000 espectadors i que la seva ambició seria poder disposar d’un parell de sales més.
«Es pot assemblar a un cine de poble, amb una sola pantalla, però intentem que funcioni com un de capital i les projeccions no paren, n’hi ha els 365 dies de l’any. És una cosa singular a Espanya», deia l’empresari en aquella informació. Segons ell «Cambrils no podia deixar perdre una cosa tant valuosa i per a això ho vam tirar endavant» amb la reobertura i digitalització.
El projecte
Aquesta setmana la sala proposa Calle Málaga i La Grazia, dos films que també es projecten aquests dies al Truffaut, i a més hi inclou un passi en versió original de Proyecto Salvación. Hi haurà també preestrenes com les de La mujer más rica del mundo i Un poeta. La proposta que ha presentat al concurs per gestionar el Truffaut inclouria programes específics com «Cita a cegues», amb 15 projeccions anuals de cinema independent en règim de preestrena, o «Art al cinema», que proposa entre 8 i 10 sessions anuals de documentals. S’incorporaria al programa DocuGirona, així com la continuïtat al projecte Viridiana, que inclou preestrenes europees amb col·loquis amb els directors.
Segons consta en l’anàlisi de la taula de contractació, «la proposta presentada desenvolupa de manera notable l’àmbit del cinema clàssic i els cicles monogràfics» i s’apunta que es disposa d’un catàleg de més de 1.000 títols gràcies a acords amb distribuïdores i sistemes de projecció específics.
«Igualment, la proposta mostra una excel·lent integració amb el territori i el sector audiovisual, especialment amb iniciatives que es crearien com Cinema Kilòmetre 0, dedicat a la projecció d’obres fetes per talent local, o l’atenció a diferents segments de públic, amb programes com Traveling, dedicat als joves de fins a 30 anys; El meu primer festival, dedicat als infants, i Joves Programadors, perquè persones joves puguin formar part del procés de selecció. L’empresa porta la programació del cinema Casino de Begur.
