Clients del Truffaut de Girona, preocupats pel possible canvi de mans del cinema: "És un referent cultural a la ciutat"
Usuaris del cinema gironí temen que la nova gestió del Truffaut aposti per una programació més comercial i deixi de banda el cinema d'autor i en versió original que ofereix actualment
Preocupació entre els clients del Cinema Truffaut de Girona davant la possibilitat que el cinema canviï de mans. El Col·lectiu de Crítics, l'associació sense ànim de lucre que ha dirigit aquest espai emblemàtic de Girona durant els últims 25 anys, podria perdre'n la gestió en favor d'una empresa de Cambrils, com va avançar Diari de Girona.
«Encara no ho he acabat de pair. És el nostre cinema amb la nostra gent», ha assegurat la Neus, clienta habitual. «Per mi és un dels referents culturals de la ciutat», ha afegit una altra usuària, l'Antònia Vallès.
La clientela tem que la nova empresa aposti per una programació més comercial i es deixi de banda el cinema d'autor i en versió original que ha caracteritzat l'equipament fins ara. Aquest és l'únic cinema que funciona al centre de Girona.
Una galleda d'aigua freda
La possible pèrdua de la gestió del Cinema Truffaut per part del Col·lectiu de Crítics ha caigut com una galleda d'aigua freda entre la seva clientela habitual. «No he acabat d'acceptar-ho, ni de pair-ho, ni d'estar-hi d'acord», ha explicat la Neus. «És el nostre cinema, amb la nostra gent. El Col·lectiu fa 25 anys que el porta i sense lucrar-se'n», ha afegit.
Una de les principals inquietuds és el model de programació. Els espectadors valoren especialment l'aposta per la versió original i una selecció acurada de pel·lícules, sovint fora dels circuits comercials. Temen que un canvi de gestió orientat al benefici econòmic pugui comportar una oferta més convencional. «Si algú ho agafa per fer diners, no programarà pel·lícules que interessen a pocs», ha lamentat la Neus.
Alguns usuaris intenten mantenir una mirada més oberta, com l'Antònia Vallès. «Els canvis també poden ser bons», ha apuntat, tot i que ha admès que serà difícil mantenir el nivell actual. Vallès ha subratllat que una editorial com la del Truffaut de Girona «requereix bons crítics, coneixedors de les tendències i d'un cinema potser menys reconegut, però molt necessari».
Un referent cultural
Els clients coincideixen a destacar el paper del cinema dins la vida cultural de Girona. «Per a mi és un referent cultural a la ciutat. És difícil trobar-ne un altre igual. El coneix tothom, no només a Girona», ha assegurat Vallès. Un espectador, l'Ernest Burés, també n'ha destacat els preus assequibles per als residents.
Per a alguns, el debat va més enllà de la gestió concreta i apel·la al model cultural de la ciutat. «Hem de defensar aquests espais, perquè el cinema és vida i la llibertat d'expressió és imprescindible. Hem de tenir alguna cosa més que una ciutat dedicada al ciclisme, al turisme i a la massificació», ha reivindicat un altre usuari, l'Eduard. En un context en què ja han desaparegut molts cinemes comercials, que també perilli el cinema d'autor a Girona és, segons ell, «espantós».
L'adjudicació no és definitiva
El Col·lectiu de Crítics podria perdre la gestió del Cinema Truffaut de Girona després de no obtenir la millor puntuació en el concurs públic, en què competeix amb una empresa de Cambrils. Tot i això, l'Ajuntament de Girona recorda que l'adjudicació encara no és definitiva i que es pot impugnar, de manera que no es pot donar res per fet.
Tal com ha avançat Diari de Girona, el termini de presentació de sol·licituds es va tancar el 5 de març amb dues candidatures: el mateix Col·lectiu de Crítics, impulsor del projecte des de fa més de 25 anys, i l'empresa Rambla de l'Art Cambrils AIE.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha remarcat aquest dissabte que el procés encara no està tancat i ha destacat la «bona tasca» del Col·lectiu durant aquest temps. En aquest sentit, s'ha mostrat «convençut que podran continuar fent-ho durant molts anys més».
