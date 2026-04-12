Els Miralls de Dylan revisiten en català l'univers del geni de Minnesota al festival Strenes de Girona
Gerard Quintana i Jordi Batiste es retroben per aquest projecte que va néixer el 1997
Les cançons reivindicatives de Bob Dylan adaptades al català han ressonat amb força al Teatre Municipal de Girona en el marc del Festival Strenes. Gerard Quintana i Jordi Batiste s'han tornat a unir sota el nom d'Els Miralls de Dylan per fer una desena de concerts i recuperar un projecte que va néixer el 1997 i que ja els va portar de gira l'any 2012. "Les cançons de Dylan que cantem son dels anys seixanta, una època en què s'estaven conquerint drets que ara estem perdent. Són més necessàries que mai", ha explicat Quintana. Acompanyats per Francesc Bertran a la guitarra i Simone Lambregts al violí, han revisitat l'univers del geni de Minnesota, amb peces com Escolta-ho al vent o Tornaré a ser lliure.
El Festival Strenes ha acollit al Teatre Municipal de Girona el retorn d'Els Miralls de Dylan, el projecte que uneix els músics Gerard Quintana i Jordi Batiste per reinterpretar en català el repertori de Bob Dylan. Amb una posada en escena sòbria i la sala plena, el duet ha repassat alguns dels temes més coneguts del cançoner "dylaniano", com Escolta-ho al vent, Tornaré a ser lliure o La noia del país del Nord, rebuts amb entusiasme pel públic.
El concert ha combinat "molta poesia, molta música i bon humor", com ha definit Jordi Batiste, amb un repertori centrat en "les cançons imprescindibles de Dylan" que el projecte ha recollit en dos discos, tot i que també han incorporat algunes peces que encara no han estat enregistrades.
"Més necessàries que mai"
Quintana ha reivindicat la vigència de les lletres del cantautor nord-americà. "Jo diria que ara les cançons i els textos de Dylan interpel·len més el moment actual que no el 2012". En aquest sentit, ha recordat que moltes són dels anys seixanta, "un moment en què s'estaven conquerint els drets que ara estem perdent", i ha insistit que "són més necessàries que mai".
Els dos músics s'han promès un retorn puntual amb el projecte. Tot i que el grup només havia de durar dues nits, van estar en actiu del 1997 fins al 2001 i van editar dos discs amb cançons del cantautor nord-americà. L'any 2012 van idear l'espectacle 'Tornarem a ser lliures', que incloïa noves versions. Quintana ha assegurat que en els seus inicis "no sabíem que faríem un disc i tot ha passat de manera molt fluida fins avui, gairebé 27 anys després".
Girona, un escenari especial
Batiste també ha destacat el significat de tornar a Girona i al festival. "Van estrenar l'Strenes amb un teatre ple, com avui i ens fa molta il·lusió tornar. És un plaer", ha dit.
A més, el músic també ha deixat la porta oberta a donar continuïtat al projecte amb noves gravacions: "Hi ha cançons importants que no les hem traduït encara i que podríem incorporar, però això depèn molt de les feines de cadascú", ha conclòs.
Els Miralls de Dylan han reprès aquest 2026 l'activitat amb una gira que portarà als dos músics a una desena d'escenaris fins al mes de juny.
