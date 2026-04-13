Artemis II, de cine
10 pel·lícules i sèries per tornar a la Lluna
La missió Artemis 2 ha despertat l'interès per pel·lícules, sèries i documentals sobre la Lluna, des de l'aïllament de Neil Armstrong fins a la ficció de bases lunars
Julián García
Cinquanta-quatre anys de l’últim viatge a la Lluna, la triomfal missió Artemis 2 ha despertat un autèntic Moon joy que transcendeix el científic per convertir-se en un excitant fenomen cultural. Veure l’Orion solcar l’espai profund i les meravelloses imatges que ha enviat des del costat ocult de la Lluna ha reactivat una fascinació que el cine i la televisió mai van arribar a abandonar del tot.
Si senten un buit després d’haver seguit de forma apassionada la missió Artemis, la gran oferta de pel·lícules, sèries i documentals amb la Lluna i els astronautes com a protagonistes de ben segur que els reconforta. De l’evocació dels heroics primers viatges a les ucronies que imaginen ciutats lunars, aquesta selecció de deu títols imprescindibles els permetrà tornar a visitar el nostre satèl·lit sense moure’s de casa.
‘First Man (El primer home)’DAMIEN CHAZELLE (2018)
El director de La La Land escapa de l’òrbita hagiogràfica per filmar l’aïllament (en tots els sentits) de Neil Armstrong, el primer home sobre la Lluna. Una experiència gairebé tàctil que ens introdueix en càpsules que cruixen i ens recorda que el viatge lunar va ser un desafiament gairebé suïcida. La hipertensa seqüència de l’allunatge és un prodigi de disseny sonor i visual, pura angoixa en temps real. Un retrat sec i directe, taciturn i antiheroic, sobre el preu emocional que van pagar els qui van obrir el camí que Artemis aspira a reasfaltar. Disponible de lloguer a Apple TV, Rakuten, Google Play i Prime Video.
‘Moon’ DUNCAN JONES (2009)
Molt abans dels plans actuals per a la mineria lunar, el fill de David Bowie va dirigir aquest film de culte sobre la gestió de recursos al satèl·lit. Sam Rockwell interpreta un operari en una base extractiva d’heli 3 la missió del qual està marcada per la soledat absoluta i que un dia descobreix que no està sol, o potser sí. És ciència-ficció humanista que reflexiona sobre la identitat i l’ètica corporativa a la nova frontera espacial. La seva atmosfera detallista, gairebé artesanal, la converteix en una peça clau per entendre la psicologia de l’astronauta en missions de llarga durada. Petita joia del gènere, posa en qüestió quina humanitat portarem a les estrelles. Disponible a Filmin.
‘Apollo 18’ GONZALO LÓPEZ GALLEGO (2011)
Sota el format avui gairebé oblidat del found footage, aquesta cinta maleïda del director espanyol explora les teories conspiranoiques sobre una missió secreta posterior a l’Apollo 17. Tot i que s’allunya del rigor científic d’Artemis, la seva atmosfera de realisme brut i claustrofòbic captura la por atàvica del desconegut a la cara oculta de la Lluna, jugant amb la conspiranoica idea de per què triguem tant a tornar i quins perills podrien amagar-se en els cràters on mai fa el sol. L’exercici d’estil era tan versemblant que la NASA va haver d’advertir que, compte, tot era pura ficció. Disponible en Blu-ray i DVD.
‘Apollo 10 1⁄2: Una infancia espacial’ RICHARD LINKLATER (2022)
El director de Boyhood utilitza l’animació rotoscòpica per reconstruir l’atmosfera social de Houston durant la carrera espacial. La pel·lícula barreja la crònica costumista amb una fantasia infantil sobre una missió secreta, servint com a anàlisi sociològica de com la Lluna va marcar les aspiracions d’una generació de nens nord-americans, avui boomers segurament desencisats. Un nostàlgic exercici de memòria que explica per què Artemis està tenint càrrega simbòlica tan potent en la cultura popular. Dotada del delicat segell de Linklater, el film és una delícia visual que reivindica el dret a somiar amb altres mons des del pati de casa. Disponible a Netflix.
‘Apollo 11’TODD DOUGLAS MILLER (2019)
El documentalista Todd Douglas Miller utilitza metratge original de la NASA filmat en 70 mm, restaurat amb una nitidesa aclaparadora, per narrar la missió a la Lluna del 1969 sense veus en off ni entrevistes retrospectives. L’absència de filtres permet apreciar la magnitud real del coet Saturn V i la fragilitat del mòdul Eagle descendint sobre la pols lunar. És la referència visual definitiva per entendre l’escala del desafiament que ha afrontat la NASA amb la nova tecnologia de la nau Orion. Disponible de lloguer a Apple TV, Rakuten TV i Prime Video.
‘Para toda la humanidad’ DIVERSOS DIRECTORS (2019-...)
És la sèrie que millor dialoga amb el present d’Artemis. Aquesta ucronia planteja què hauria passat si la carrera espacial mai s’hagués aturat després de l’allunatge soviètic setmanes abans de l’Apollo 11. Al llarg de les seves temporades (s’acaba d’estrenar la cinquena), mostra l’evolució tecnològica cap a bases permanents, la militarització del satèl·lit i l’extracció de gel als pols. El seu rigor en els procediments tècnics i la seva capacitat per imaginar una Lluna habitada la converteixen en la ficció de referència per entendre el nostre futur a curt termini. Una epopeia que converteix la Lluna en el primer pas d’un destí manifestament interplanetari, Mart inclòs, que no entén de fronteres. Disponible a Apple TV+.
‘De la Tierra a la Luna’ GEORGES MÈLIÈS (1902)
Méliès va disparar un coet a l’ull de la Lluna molt abans que la física de motors fos una realitat. Fantasia teatral de tot just 14 minuts, avui la veiem amb tendresa, però enclou el germen de la curiositat humana i la gramàtica mateixa de la ciència-ficció cinematogràfica. Segurament, la icona visual més poètica de la història del cine espacial, amb permís d’aquest os llançat al cel per una mona el 2001 i convertit, en una el·lipsi de milers d’anys, en nau espacial rumb a la Lluna. Disponible a Mubi i de lloguer a Prime Video.
‘Mar de la Tranquilidad’ DIVERSOS DIRECTORS (2021)
Des de Corea del Sud arriba aquesta infravalorada minisèrie que situa l’acció en una estació lunar d’investigació en un futur d’escassetat hídrica. La trama se centra en la recuperació de mostres i els riscos biològics en entorns extraterrestres. Explora el costat més inhòspit del satèl·lit i les dificultats logístiques de mantenir una base operativa, un tema molt present en les discussions actuals sobre la mineria al pol sud lunar. Disponible a Netflix.
‘Apollo 13’ RON HOWARD (1995)
En efecte: «Houston, tenim un problema». I dels grossos. Ron Howard documenta amb precisió quirúrgica i vocació espectacular l’accident que va impedir l’allunatge de la missió el 1970. La Lluna funciona aquí com a assistència gravitatòria per al retorn a la Terra, un concepte que enllaça amb la trajectòria executada per Artemis II. És, en veritat, un homenatge al rigor tècnic i a la coordinació amb el centre de control a Houston, els herois a l’ombra. Disponible a Movistar Plus+ i SkyShowtime.
‘2001: Una odissea de l’espai’ STANLEY KUBRICK (1968)
Tot i que el viatge final apunta a Júpiter i més enllà de les estrelles, l’acte central de l’obra mestra de Kubrick a la base Clavius, aquest punt des del qual emergeix el fascinant monòlit negre, continua sent el retrat més realista d’una Lluna habitada. Rodada abans de l’allunatge real, la seva precisió tècnica en les maniobres d’aproximació i la recreació de la gravetat lunar no han sigut superades. Probablement, la baula perduda entre la ciència i l’art, una visió que va anticipar tot el que Artemis busca establir: bases permanents, rutines espacials i el misteri del que espera sota la pols grisa lunar. Disponible a Movistar Plus+, Filmin i HBO Max.
