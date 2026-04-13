Eduardo Mendoza: "Fora Sant Jordi, se n'hauria de dir Dia del llibre"
L'escriptor barceloní creu que el personatge popular "no pinta res" en el nom de la diada del 23 d'abril.
L’escriptor barceloní Eduardo Mendoza ha opinat aquest dilluns que la diada de Sant Jordi s’hauria de dir Dia del llibre. Ho ha assegurat en el marc de la presentació de la seva nova novel·la ‘La intriga del funeral inconveniente’ (Seix Barral), on també ha insistit que el personatge popular “no pinta res” en el nom de la celebració del 23 d’abril. “Faré campanya per reivindicar que és el Dia del llibre, sempre se n'ha dit Dia del llibre i Sant Jordi s’ha ficat allà al mig”, ha apuntat, “era un maltractador d’animals que segurament no sabia ni llegir, no té res a veure amb els llibres i no és ni patró dels escriptors, només ha aprofitat la data per posar-se allà, però se n'ha de dir Dia del llibre”.
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- El palamosí Tomàs Brull: de pescador a xef privat de La Cala Navega
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- El TSJC tomba el recurs de Palamós per cobrar als veïns el cost de les obres de la Fosca
- Els emblemàtics cavallets de la plaça del Mercat es jubilen
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària