Eduardo Mendoza: "Fora Sant Jordi, se n'hauria de dir Dia del llibre"

L'escriptor barceloní creu que el personatge popular "no pinta res" en el nom de la diada del 23 d'abril.

L'escriptor Eduardo Mendoza a Barcelona presentant el seu nou llibre 'La intriga del funeral inconveniente'.

L'escriptor Eduardo Mendoza a Barcelona presentant el seu nou llibre 'La intriga del funeral inconveniente'. / ACN

Eli Don / ACN

Eli Don / ACN

L’escriptor barceloní Eduardo Mendoza ha opinat aquest dilluns que la diada de Sant Jordi s’hauria de dir Dia del llibre. Ho ha assegurat en el marc de la presentació de la seva nova novel·la ‘La intriga del funeral inconveniente’ (Seix Barral), on també ha insistit que el personatge popular “no pinta res” en el nom de la celebració del 23 d’abril. “Faré campanya per reivindicar que és el Dia del llibre, sempre se n'ha dit Dia del llibre i Sant Jordi s’ha ficat allà al mig”, ha apuntat, “era un maltractador d’animals que segurament no sabia ni llegir, no té res a veure amb els llibres i no és ni patró dels escriptors, només ha aprofitat la data per posar-se allà, però se n'ha de dir Dia del llibre”.

