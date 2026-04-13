El festival Z de Girona i Salt rep 160 propostes de joves creadors teatrals, cinc de les quals internacionals
L'organització destaca el "creixement sostingut" d'obres que rep i al maig donarà a conèixer les peces seleccionades
El festival Z de teatre per a joves creadors de Girona i Salt ha rebut 160 propostes en aquest any. Es tracta de l'edició amb més obres presentades, fet que per a l'organització consolida un "creixement sostingut" els darrers anys. No serà fins al maig, però, que el festival donarà a conèixer quines són les peces seleccionades, que s'interpretaran en els diferents espais del festival del 8 a l'11 de juliol de 2026. De les 160 propostes que ha rebut l'organització, 131 venen de creadors de Catalunya, divuit més són de la resta de l'Estat, cinc són internacionals i quatre més són mixtes, o sigui que inclouen components de Catalunya i d'altres que venen de diferents països com Itàlia, Rússia o Argentina.
Aquesta sisena edició del festival Z s'articularà al voltant del lema 'A poc a poc i bon teatre' i s'il·lustra amb una imatge gràfica del dissenyador Martí Menéndez. L'objectiu és convidar creadors i espectadors a repensar els ritmes de producció escènica i a apostar per un teatre "que aporti valor al teixit cultural i que fomenti la reflexió". Si en edicions anteriors el Festival Z presentava personatges com el ratolí, l'elefant rosa o l’unicorn, el protagonista d’enguany serà la tortuga, per tal de reflectir aquesta proposta més calmada.
Des de l'organització assenyalen que la tortuga representa "un símbol de la paciència i la constància, que recorda que els processos necessiten temps, que créixer implica persistir i que arribar lluny no sempre vol dir anar de pressa".
Accions prèvies
Tot i que el festival no se celebrarà fins al mes de juliol, durant l'abril i maig, el certamen escalfa motors amb diverses activitats prèvies com la presentació del projecte a l'institut Santiago Sobrequés i Vidal de Girona el dilluns 20 d'abril, en què l'equip oferirà un petit avanç de la programació a l’alumnat.
A banda, també hi ha prevista una residència artística d’una de les companyies participants d’aquesta edició a El Canal - Centre de Creació d’Arts Escèniques de Salt durant el mes de maig, amb l’acompanyament d’un equip de professionals de l’àmbit de les arts escèniques, entre d’altres.
El Festival Z va néixer l'any 2021 des de la Fundació Privada Joan Bosch, titular de l'Escola Universitària de les Arts ERAM – UdG, en sintonia amb els objectius i trajectòria de la fundació, centrada en la recerca, la qualificació i la professionalització en els àmbits de la cultura visual i escènica.
Durant aquestes cinc edicions, el Festival ha acollit i promocionat diverses companyies i artistes emergents que, arran del seu pas pel festival, han pogut enfortir les seves estructures professionals, generar diverses aliances, trobar altres suports econòmics i logístics i traçar una gira pel
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- El palamosí Tomàs Brull: de pescador a xef privat de La Cala Navega
- El TSJC tomba el recurs de Palamós per cobrar als veïns el cost de les obres de la Fosca
- Els emblemàtics cavallets de la plaça del Mercat es jubilen
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària
- Pastora torna a 'muntar follón' després de més d'una dècada amb l'inici de la gira dels 25 anys a l'Strenes de Girona