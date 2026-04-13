Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Girona FCAgenda cap de setmanaSpar GironaBàsquet GironaSalellas
instagramlinkedin

El festival Z de Girona i Salt rep 160 propostes de joves creadors teatrals, cinc de les quals internacionals

L'organització destaca el "creixement sostingut" d'obres que rep i al maig donarà a conèixer les peces seleccionades

Un dels espectacles de les anteriors edicions del festival. / Festival Z

 El festival Z de teatre per a joves creadors de Girona i Salt ha rebut 160 propostes en aquest any. Es tracta de l'edició amb més obres presentades, fet que per a l'organització consolida un "creixement sostingut" els darrers anys. No serà fins al maig, però, que el festival donarà a conèixer quines són les peces seleccionades, que s'interpretaran en els diferents espais del festival del 8 a l'11 de juliol de 2026. De les 160 propostes que ha rebut l'organització, 131 venen de creadors de Catalunya, divuit més són de la resta de l'Estat, cinc són internacionals i quatre més són mixtes, o sigui que inclouen components de Catalunya i d'altres que venen de diferents països com Itàlia, Rússia o Argentina.

Aquesta sisena edició del festival Z s'articularà al voltant del lema 'A poc a poc i bon teatre' i s'il·lustra amb una imatge gràfica del dissenyador Martí Menéndez. L'objectiu és convidar creadors i espectadors a repensar els ritmes de producció escènica i a apostar per un teatre "que aporti valor al teixit cultural i que fomenti la reflexió". Si en edicions anteriors el Festival Z presentava personatges com el ratolí, l'elefant rosa o l’unicorn, el protagonista d’enguany serà la tortuga, per tal de reflectir aquesta proposta més calmada. 

Des de l'organització assenyalen que la tortuga representa "un símbol de la paciència i la constància, que recorda que els processos necessiten temps, que créixer implica persistir i que arribar lluny no sempre vol dir anar de pressa".

Accions prèvies

Tot i que el festival no se celebrarà fins al mes de juliol, durant l'abril i maig, el certamen escalfa motors amb diverses activitats prèvies com la presentació del projecte a l'institut Santiago Sobrequés i Vidal de Girona el dilluns 20 d'abril, en què l'equip oferirà un petit avanç de la programació a l’alumnat.

A banda, també hi ha prevista una residència artística d’una de les companyies participants d’aquesta edició a El Canal - Centre de Creació d’Arts Escèniques de Salt durant el mes de maig, amb l’acompanyament d’un equip de professionals de l’àmbit de les arts escèniques, entre d’altres.

El Festival Z va néixer l'any 2021 des de la Fundació Privada Joan Bosch, titular de l'Escola Universitària de les Arts ERAM – UdG, en sintonia amb els objectius i trajectòria de la fundació, centrada en la recerca, la qualificació i la professionalització en els àmbits de la cultura visual i escènica.

Durant aquestes cinc edicions, el Festival ha acollit i promocionat diverses companyies i artistes emergents que, arran del seu pas pel festival, han pogut enfortir les seves estructures professionals, generar diverses aliances, trobar altres suports econòmics i logístics i traçar una gira pel

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
