SANT JORDI
El pas del llibre a la pantalla, a debat en un acte a s'Agaró
Diari de Girona i El Periódico de Catalunya organitzen una jornada per analitzar com la literatura és font d’inspiració per a la producció audiovisual.
Inscriu-te a l'acte.
El Periódico i Diari de Girona organitzen una nova trobada prèvia a Sant Jordi per reflexionar sobre un dels grans fenòmens culturals dels darrers anys: la transformació d’històries nascudes als llibres en sèries i pel·lícules d’èxit. Amb el títol «Sant Jordi vora el mar. Del llibre a la sèrie», posarà el focus en la creixent relació entre el món editorial i l’audiovisual. La jornada se celebrarà el divendres 17 d’abril al matí a l’Hostal de la Gavina de s’Agaró.
La proposta parteix d’una constatació cada cop més evident: les grans històries ja no només es llegeixen, sinó que també es veuen. L’auge de les plataformes ha accelerat una tendència que ha convertit moltes obres literàries amb una base consolidada de lectors en material de partida per a produccions audiovisuals amb gran projecció.
La trobada vol oferir una mirada directa i especialitzada sobre aquest procés, des del naixement d’una història fins a la seva negociació i adaptació per a la pantalla. Per fer-ho, reunirà agents literaris, editors, productors i professionals del sector cultural i audiovisual en un programa de debats que abordarà tant el vessant creatiu com el comercial d’aquestes transformacions.
La jornada començarà a dos quarts d’onze amb la recepció dels convidats. A les onze tindrà lloc la primera taula de debat, titulada «De la història escrita a la imatge de la història», amb la participació de la guionista i directora Ángeles González-Sinde; la directora literària de l’agència Carmen Balcells, Maribel Luque; i el president de la Fundació Metalquimia, Josep Lagares. El debat serà moderat per Álex Sàlmon, responsable del suplement literari ABRIL.
A les dotze se celebrarà una segona taula rodona centrada en «La viabilitat cinematogràfica d’una novel·la». Hi participaran la productora Marisa Fernández de Armenteros i el professor, polític i productor Maurici Jiménez, en una conversa moderada per la periodista i escriptora Inés Martín Rodrigo.
La sessió es tancarà amb un debat final amb tots els participants a partir d’un quart de dues, abans de la cloenda de l’acte i un aperitiu.
Amb aquesta iniciativa, Diari de Girona i El Periódico volen convertir aquesta prèvia de Sant Jordi en un espai de trobada i reflexió al voltant de les noves formes de circulació de les històries, en un moment en què la frontera entre literatura i ficció audiovisual és cada cop més porosa.
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- El palamosí Tomàs Brull: de pescador a xef privat de La Cala Navega
- El TSJC tomba el recurs de Palamós per cobrar als veïns el cost de les obres de la Fosca
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- Els emblemàtics cavallets de la plaça del Mercat es jubilen
- Educació envia un correu a les famílies amb el sou que cobraran els professors: 39.700 euros anuals a primària i 44.500 a secundària