Quatre projectes gironins, nominats als premis de l’Associació Catalana de Crítica d’Art
El llibre "Marge de maniobra" d'Ingrid Guardiola; l’exposició «Brutal/Feral. Arquitectures de supervivència»; la iniciativa educativa "Tornar l’aigua"; i l'espai Nyam-nyam de Mieres han estat les propostes seleccionades
Quatre projectes gironins, dels quals tres pretanyents al Bòlit, opten als premis que concedeix l'Associació Catalana de Crítica d'Art (ACCA) i que es donaran a conèixer el pròxim 27 d'abril a l'auditori Meier del MACBA.
La 42a edició ha seleccionat, entre les 30 candidatures i dins les seves sis categories, tres projectes pertanyents a la programació de 2025 del Museu Bòlit de Girona: el llibre Marge de maniobra d'Ingrid Guardiola (millor recerca), l’exposició Brutal/Feral. Arquitectures de supervivència (millor comissariat) i el projecte educatiu Tornar l’aigua (millor iniciativa artística). A més, l'espai Nyam-nyam de residència i de contemporània de Mieres opta al guardó al millor espai.
El llibre escrit per Íngrid Guardiola, que opta al premi de Recerca, fa una anàlisi crítica des de la seva experiència dirigint el Bòlit (2021-2025) de com les constriccions de la gestió administrativa suposen un fre a la creativitat, la recerca i a la gestió lliure d'un centre d'art contemporani.
Pel que fa a l'exposició col·lectiva Brutal/feral. Arquitectures de supervivència, inaugurada el febrer de 2025 i comissariada per Andrés Hispano, va confrontar el model d'arquitectura brutalista (entesa com a racionalista i sense ornaments) amb urbs reconquerides per la natura i recuperant maneres de viure integrades amb l'entorn. Va incloure obres dels artistes Marcel·lí Antúnez, Marta Bisbal Torres, Albert Coma, ISSA (Island School of Social Autonomy), Laura Lio, Dani Montlleó i Txema Salvans.
El projecte artístic seleccionat als premis és Tornar a l'aigua, una idea educativa dels artistes Marta R. Chust i Roc Domingo Puig, que va culminar amb una exposició al Bòlit. El punt de partida va ser l'exploració del riu per part de l'alumnat, a partir del qual es va preparar una exposició en què va col·laborar tota la comunitat educativa.
Pel que fa a l'espai Nyam-nyam, fundat el 2012 per Ariadna Rodriguez i Iñaki Álvarez i que funciona com a cooperativa des del 2019, impulsa residències, tallers i trobades per connectar artistes, institucions i comunitats. Entre els projectes que s'hi desenvolupen hi ha el cicle d'intervencions artístiques Si no vols pols no vinguis a l'era o el festival Això al poble no li agradarà.
