El sector editorial s’estabilitza en prop de 29.000 títols en paper el 2024, un de cada quatre en català
Es van imprimir mig milió menys d’exemplars, amb una tirada mitjana per sota dels 4.000 llibres
El sector editorial a Catalunya va publicar 28.800 títols en paper l’any 2024, que suposen l’increment més petit dels últims anys (un 0,8%) i no atrapen el volum de novetats de l’any 2019, just abans del coronavirus. Això no obstant, les vendes del sector van ser de rècord, amb 1.688 milions d’euros (un 9,3% més) facturats en la suma de llibres físics i en format digital. Les dades de la Federació de Gremis d’Editors també mostren una lleugera reducció de la tirada mitjana, per sota dels 4.000 exemplars per títol per primera vegada des del 2018. D’altra banda, les llibreries independents segueixen sent el primer canal de venda, amb el 36% de la facturació, mentre el nombre d’establiments agremiats continua creixent, i ja en són 355.
Pel que fa al llibre en català, es manté estable en un 24% de tots els títols en paper editats a Catalunya, aproximadament un de cada quatre. En concret, l’any 2024 se’n van editar uns 7.000 en aquesta llengua, un 1,8% més que l'any anterior.
El pes dels llibres en català dins de tota la producció total del sector a Catalunya (suma de paper i digital) és similar a la seva representació en l’edició física. És a dir, l’oferta en català es va situar el 2024 en el 23,4% del total (una lleugera baixada d’un punt interanual), amb 10.114 títols físics i digitals editats en català, dels 43.119 apareguts en totes les llengües. En àmbit dels títols 'vius' (en catàleg), el català és una mica més present que en el de les novetats anuals, amb un fons que representa gairebé el 30% del total, amb més de 135.000 títols en català.
Les versions digitals engreixen el registre de títols
La distància entre el nombre de títols editats en paper i l’univers de títols produïts anualment pel sector editorial s’ha anat ampliant amb els anys i això es deu, segons el Gremi d’Editors, a l’aparició del llibre digital. Particularment, a la normalització de les versions digitals de llibres en paper, ja que aquestes versions en línia es compatibilitzen com un original diferent del seu homòleg físic.
Per la mateixa raó, el registre de títols en catàleg ('vius') també ha crescut de manera més acusada els darrers anys, fins a situar-se a la frontera del mig milió de títols actualment (452.949), un univers gairebé quatre vegades més gran al que existia a principis del segle XXI (121.896). En tot aquest llarg període el catàleg s’ha ampliat una mitjana de 14.340 títols anualment, però només entre el 2021 i el 2024 la mitjana es dispara fins als 25.000 nous títols vius cada any.
Tirades a la baixa
Pel que fa a les tirades en paper, les darreres dades corroboren la tendència de les editorials a moderar el nombre d’exemplars que editen. El 2024 es van imprimir 114 milions d’exemplars, és a dir, un milió menys que l’any 2023, i això malgrat que, com s’ha dit, es van publicar més títols en paper, en concret 262 originals més. Així, la tirada mitjana per títol va quedar en uns 3.960 exemplars el 2024, per sota dels 4.000 exemplars per primera vegada des de l’any 2018 (4.318 exemplars).
Amb tot, la xifra és estable els últims anys, i d’ençà del coronavirus sempre ha rondat els 4.000 exemplars per títol editat a Catalunya, i també a l’Estat, segons les darreres dades del Comerç Interior del Llibre a Espanya (2024), de la Federació de Gremis d’Editors estatal. Queden lluny, en canvi, les xifres de més de 180 milions d’exemplars editats l’any 2007, amb una tirada mitjana superior als 5.700 llibres per títol, o els 194 milions de l’any següent, amb fins a 5.800 exemplars per títol.
Així i tot, des del Gremi d’Editors de Catalunya suggereixen que les tirades mitjanes no expliquen del tot bé el comportament general del món editorial, i que la xifra està per sobre de les tirades més habituals, ja que, asseguren, està molt marcada per les grans tirades que fan alguns ‘best-sellers’ i altres títols de les grans editorials.
Més llibreries agremiades
Les llibreries agremiades de Catalunya no han deixat de créixer els darrers anys i actualment en són 355, una cinquantena més que l’any 2020. Són dades del 2025, un any en què hi va haver 10 altes i només dues baixes. Els establiments agremiats no representen tot l’univers de llibreries del país, sinó aproximadament tres de cada quatre, que sumen el 90% de la facturació de les llibreries de Catalunya, i per tant il·lustren la situació del sector.
Segons el Mapa de Llibreries (2025) de la CEGAL, Catalunya és la primera comunitat en nombre absolut de llibreries, però no quant a la densitat d’aquests establiments per cada 100.000 habitants. La ràtio és de 5,08, un valor baix respecte de la mitjana. Ara bé, el recompte de llibreries i la ràtio no tenen en compte les llibreries de grans cadenes (+ de 25 punts de venda), de les quals Catalunya és la comunitat que més n’acull, sumant els establiments de Casa del Llibre, Fnac i Abacus i Espacio Lector Nobel.
Així mateix, la llibreria independent segueix sent el primer canal de venda al mercat interior dels llibres produïts a Catalunya, i fins i tot ha guanyat quota respecte fa uns anys, ara amb el 36,1% de la facturació (609 milions d'euros) el 2024. Les cadenes de llibreries es queden amb el 21% de les vendes, mentre la venda per internet i els altres canals per llibre electrònic sumen aproximadament el 6%. Són dades de la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya.
