Festival de cine
Aina Clotet augmenta la presència del cine català a Canes
‘Viva’, el primer llargmetratge dirigit per l’actriu barcelonina, tindrà la seva estrena mundial en la Setmana de la Crítica del certamen francès.
Nando Salvà
Si fa només uns dies es va conèixer com el Festival de Cannes parlarà castellà en la 79a edició gràcies a la històrica inclusió de tres pel·lícules entre les quals des del pròxim 12 de maig aspiraran a la Palma d’Or –‘Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar, ‘El ser estimat’, de Rodrigo Sorogoyen, i ‘La bola negra’, de Javier Ambrossi i Javier Calvo –, aquest matí s’ha confirmat que en seva programació també s'hi parlarà català: ‘Viva’, el primer llargmetratge dirigit per l’actriu barcelonina Aina Clotet, tindrà la seva estrena mundial en una de les seccions paral·leles del certamen gal, la Setmana de la Crítica. "Encara no m’ho crec", ha confessat la intèrpret, també protagonista de la pel·lícula, poc després de l’anunci. "Em fa profundament feliç que la pel·lícula pugui arribar a un públic internacional. Fa més de 6 anys que vaig començar a treballar-hi, moltíssimes persones han col·laborat amb mi per fer-la possible, i tinc moltíssimes ganes de compartir-la amb el públic".
'Viva' explica la història d’una dona que, acabats de complir els 40, sent la urgència de viure intensament després de superar un càncer, i que arribat el moment es veu obligada a triar entre l’ordre i la seguretat que li proporciona l’home que el que manté una relació estable i la pulsió de desig i llibertat que desperta en ella l’aparició inesperada d’un jove en la seva vida.
Segons la mateixa Clotet, "la pel·lícula neix de la necessitat d’explorar temes que per a mi han sigut molt importants, com la por de la mort i la dependència afectiva". Està ambientada en un futur pròxim marcat per l’absència de pluges, el deteriorament de la salut mental i els avenços científics que prometen allargar la vida humana. "Té alguna cosa de distopia", afegeix, tot i que deixa clar que no és un relat de ciència-ficció. "Simplement, hem pujat una mica el volum de la realitat perquè l’entorn reflecteixi la crisi que afronta la protagonista". Retratar un món que pateix carències d’aigua no li va resultar fàcil. "Durant el rodatge vam patir molt, perquè el vam completar durant una època de xàfecs, així que construir un escenari de sequera i calor extrems va ser tot un repte".
‘Això no és Suècia’
Clotet, convé recordar-ho, ja sap el que és estrenar a Cannes. La primera temporada d’‘Això no és Suècia’, ficció de la qual és creadora i coguionista a més de protagonista, va competir al festival Canneseries, també celebrat a la ciutat francesa, i va obtenir per a ella el premi a la Millor Interpretació. "Tant la sèrie com la pel·lícula han sigut escrites a mitges per Valentina Viso i jo mateixa, i comparteixen un mateix to basat en l’equilibri entre el drama i la comèdia", comenta. També protagonitzada per Marc Soler, Lloll Bertran i Guillermo Toledo, ‘Viva’ s’estrenarà comercialment a Espanya el 19 de juny.
