El Fimag portarà a Torroella grans noms de la màgia internacional
La 14a edició tindrà lloc del 4 al 7 de juny i inclourà més d'una vintena de mags de primer nivell, entre els quals Nuel Galan, Taylor Morgan i el duet Adrián Carratalá i Katerina Muzychuk
La 14a edició del Festival Internacional de Màgia de Torroella, el Fimag, tindrà lloc del 4 al 7 de juny a Torroella de Montgrí amb l'eslògan e=màgia2 i portarà artistes de discilpines molt diverses que tenen reconeixement en àmbit internacional. Aquest any la programació inclourà com a novetat un sopar-espectacle que oferirà el malagueny Dani Daortiz, un dels millors mags en cartomàgia. A més, el festival entrarà un any més dins espais emblemàtics del municipi com el Palau Solterra, la Casa Galibern, La Tina o La Sala, i l'Auditori Teatre Espai Ter tornarà a ser l'escenari principal dels espectacles de màgia de gran format.
Entre la setantena de propostes gratuïtes o a preus populars que enguany desplegaran més de 20 artistes durant els quatre dies del Fimag, també hi haurà espectacles gratuïts als carrers, propostes itinerants, tallers i l'esperada Gran Gala Internacional, el plat fort del festival. Tindrà lloc el 6 de juny amb la presentació de les noves creacions de mags de primer nivell com Nuel Galan, Juan Colás o el duet d'Adrián Carratalá i Katerina Muzychuk.
El primer acte del festival serà una de les novetats d'aquesta edició, el sopar en format d'espectacle que oferirà Daortiz amb reserva prèvia al Restaurant Descarat del municipi. La inauguració oficial del festival serà el 5 de juny amb l'espectacle-monòleg d'humorTodo va a ir bien... o no de Karim a l'Auditori Espai Ter. L'artista, que ha fet temporada a la Gran Vía de Madrid, parlarà en clau d'humor de la necessitat de creure'ns que el futur serà millor des de la figura de l'endeví que, sense encertar-la, diverteix el públic. A més, Karlus Soler obrirà els actes de la programació de Màgia al carrer amb l'espectacle The Bellboy de màgia i clown a la plaça de la Vila.
El plat fort
El 6 de juny l'acte principal serà la Gran Gala Internacional, que presentarà el Mag Marín, artista que ha participat en passades edicions del Fimag. Els artistes que desplegaran les seves habilitats amb dos passis d'espectacles de gran format són el mag argentí Sebak, que farà un número de manipulació; Juan Colás, amb un número clàssic de les anelles des d'un punt de vista totalment contemporani i amb sentit de l'humor reconegut a premis com el 3r premi mundial de màgia còmica o el 2n premi nacional de màgia general; el duet Adrián Carratalá i Katerina Muzychuk, amb l'espectacle poètic i creatiu L'escultor d'ombres; El britànic Taylor Morgan, amb un número que farà que un globus prengui vida propia; i el duet anglès Jay&Joss, amb un espectacle visual ple de sorpreses.
Paral·lelament, durant tot el dia, espais com el Cinema Montgrí, el Convent Clarisses, la Casa Galibern, el Palau Solterra o el Cine Petit acolliran actuacions familiars i tallers a preus reduïts amb artistes com Luis Otero, veneçolà especialitzat en cartomàgia; el duet argentí Mago Daba y Cielo que explora el mentalisme; o Pere Rafart, aquest últim amb un espectacle en què parlarà del que va deixar pendent al programa de 3Cat Tria una carta. Enguany també hi haurà màgia itinerant pels carrers del poble amb el Mag Jorge Cruz.
El 7 de juny l'artista Nuel Galan, finalista del programa Pura Magia de TVE i guanyador del Premio Nacional de España de Magia, tancarà a l'Espai Ter els espectacles de gran format. La màgia tornarà als espais emblemàtics del poble, amb artistes destacats com Dion Magic, que repeteix després de portar un espectacle de màgia itinerant en la darrera edició i que recentment s'ha viralitzat a les xarxes per la seva expressió de "can pixa i rellisca" referint-se a l'estat dels trens a Catalunya. Les entrades es podran aconseguir a través del portal web del festival, www.fimag.cat, a l'Espai Ter i al portal de venda Koobin.
