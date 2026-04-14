L'agent Siset investiga la desaparició d'ossos al Pirineu a «Un món de bèsties»
La sisena aventura del personatge creat per Joan Codina i Negre reflexiona sobre els límits del poder
A.C.
Siset, el popular agent especial gironí, torna amb «Un món de bèsties», una aventura que el durà a investigar la misteriosa desaparició d’ossos al Pirineu. En aquest nou còmic, el sisè protagonitzat pel personatge creat per Joan Codina i Negre (J.C. Negre), l'agent viatjarà per escenaris com Banyoles, Ripoll, Olot, Sant Joan de les Abadesses, Andorra i els paratges de la Cerdanya en una història sobre els límits del poder i la idea perillosa de la superioritat. Inspirada, de manera inconscient, en corrents com els populismes i les ideologies extremes, l’obra planteja una reflexió sobre què passa quan la humanitat queda relegada per la força i el control.
I és que el que comença com una missió rutinària es transforma en una investigació inquietant quan en Siset és enviat a esbrinar la desaparició d’ossos al Pirineu. El que descobrirà anirà molt més enllà del que podia imaginar: un pla fosc per crear una raça superior, híbrida entre humans i animals. El malvat de la història, desencantat amb el sistema polític actual, decideix crear una nova espècie perfecta, utilitzant animals com els primats de la Fundació Mona i l’os bru dels Pirineus.
Amb Un món de bèsties, J.C. Negre consolida una trajectòria que va començar amb La llegenda del Tapís (2005) i que ha continuat amb títols com Operació Iceberg (2009), Temps era temps (2011), El tresor de Serrallonga (2018) i Enxarxats (2021).
El llibre es pot trobar a les principals llibreries de la província de Girona.