El manga fitxa pel 'mainstream' i es consolida entre un públic cada cop més ampli: "Hi ha un títol per a cada persona"
Els manhwa i manhua, provinents de Corea del Sud i la Xina, entren amb força a un mercat molt lligat a l'audiovisual
Des de fa uns anys l’interès pel manga no ha parat de créixer a Catalunya i ja s’ha consolidat com una aposta que arriba a un públic cada cop més ampli. El confinament de la covid va ser un factor clau, així com l’accessibilitat de continguts en un mercat molt lligat a l’audiovisual, concretament, a l’anime. Entre els títols més populars: ‘One Piece’, però també ‘Bola de drac’, que continua atrapant a petits i grans. D’altra banda, entren amb força a les llibreries els manhwa i els manhua, provinents de Corea del Sud i la Xina. La creadora de contingut i divulgadora Maria Parra sosté a l’ACN que el manga ja forma part del ‘mainstream’. “Que estigui al top vendes em sembla el més normal del món”, afegeix, “hi ha un títol per a cada persona”.
Si bé Catalunya sempre ha tingut una estreta relació amb l’anime i el manga, no ha sigut fins ara que aquest interès s’ha cristal·litzat en una realitat que ja es pot palpar a les llibreries, des de les més especialitzades a les més generalistes. Parra – coneguda a xarxes sota el nom de Ladymangahep - assenyala que tot plegat va més enllà del sector editorial i que, fins i tot, grans marques de roba ja aposten per fer col·leccions de roba inspirades en personatges i històries de manga.
“Jo en aquest moment soc incapaç d’imaginar-me una botiga de llibres que no tingui manga”, admet. Entre els motius que expliquen aquest auge, Parra destaca la pandèmia de la covid, que va obligar la societat a quedar-se a casa, però també l’aposta de grans plataformes com Netflix, Amazon Prime, Crunchyroll (especialitzada únicament en anime) o 3Cat, aquesta darrera tornant a introduir contingut després d’un passat recordat per tota una generació a través del Súper3 i el 3XL. “Això ha fomentat que s’expandeixi i que molta més gent ho conegui”, afegeix.
A més del seu vessant com a creadora de contingut i divulgadora, Parra treballa actualment de ‘community manager’ per Devir Manga, que ha fet una clara aposta pel gènere. “Nosaltres hi veiem molt potencial i que això o anirà encara més cap amunt, o bé s’estabilitzarà”, explica, “jo crec sincerament que tenim un catàleg bastant plural”. Entre els principals interessos del públic, destaca el ‘shonen’ que està lligat amb l’acció i que es pot trobar en obres com ‘One Piece’, ‘Jujutsu Kaisen’ o ‘Guardians de la nit’.
Per altre costat, sent que el manga romàntic està agafant molta volada amb històries que s’allunyen més de la “vida universitària” i plantegen unes trames més adultes. “Un exemple pot ser ‘Mi amor por Yamada està al nivel 999’”, assenyala, “ja no és allò d’esperar 75 volums a què es donin de la mà”. Pel que fa al català, Parra reivindica la necessitat de lluitar per una major “simultaneïtat”: “que els títols que arriben en català no hagin sortit ja en castellà”. També varietat amb manga que sigui més pròxim a temes polítics o el denominat ‘slice of life’.
Sobre les noves apostes, si bé “Japó continua com a reina del trident asiàtic”, la divulgadora apunta que Corea del Sud i la Xina estan fent llicències molt interessants. “Potser al ‘manhua’ li està costant una mica més, però també és cert que per exemple Norma Comic està fent una aposta brutal pel que vindria a ser el ‘boys love’ xinès”. “A poc a poc s’aniran obrint noves portes perquè al final el mercat japonès és el que és i ho trobo normal que es posi el focus en altres estils”, admet.
Un interès que pot ser volàtil
A la secció de còmic de la Llibreria 22 de Girona ja fa temps que aposten pel manga. El seu responsable, Marcel González, admet que actualment hi ha un ‘boom’, però també avisa que es tracta d’un sector que pot ser “volàtil” i que depèn molt de les “modes”. “Hi ha unes llicències que es venen molt i que depenen, en gran part, de l’anime”, concreta, “fa uns anys, per exemple, va passar amb ‘Tokyo Revengers’ i pot ser perillós perquè sembla que es vengui molt en general i són uns títols concrets”.
‘One Piece’ i ‘Bola de drac’ són indiscutiblement els reis de la botiga. El primer consolidat com una obra que ja s’ha convertit en “intergeneracional” i el segon convertit directament “en un fenomen” que no passa de moda i que fa temps que s’ha guanyat l’etiqueta de ‘long-seller’. “Té la capacitat d’haver marcat a tota una generació de pares i mares i que anys després continua agradant als petits”, afegeix.
De fet, aquesta visió de públic ampli és cabdal per González, que ho fa extensible no només al manga, sinó al còmic en general. “Encara hi ha qui ho associa a una cosa infantil i és tot el contrari perquè és un mitjà com qualsevol altre”, defensa, “el còmic ha crescut molt i també ha evolucionat amb una maduresa evident”.
Menys estigma i més llibertat
Quan l’Alba Domínguez va arribar a la Casa del Llibre del Passeig de Gràcia de Barcelona recorda que la secció dedicada al manga era molt més petita i reconeix que tot això ha canviat. “Ocupava una part molt petita i hi havia poca gent que pogués manegar-ne el contingut”, recorda, “ara s’ha ampliat s’ha destacat, cosa que fa que els clients també ho notin”.
Per la llibretera tot plegat va lligat a un canvi de mentalitat que fuig de l’estigma que tenia en un inici i que permet un consum més “lliure” i “obert”. “No vol dir que abans no es consumís gens, vol dir que ara la gent en parla més”, detalla. Entre els títols més populars, reconeix que es ven de tot, des de manga d’aventures, fins a obres més centrades en trames romàntiques.
En la mateixa línia que Còmics 22, afirma que hi ha dos líders indiscutibles. “’One Piece’ estarà allà fins al dia que s’acabi i encara continuarà liderant les vendes”, explica, “i ‘Bola de drac’ no ha deixat de vendre mai. Altres propostes destacades són ‘Jujutsu Kaisen’ o ‘Solo Leveling’, aquest darrer provinent precisament de Corea del Sud.
“Jo opino que tot això ha arribat per quedar-se”, afirma, “i no parla només de la literatura sinó també de la cultura en general. Hi ha un gran interès en tot el que és asiàtic com per exemple l’aprenentatge de la llengua, o el K-pop, a mi em sembla molt bé i es notarà en les futures generacions”.
L’aval d’un saló amb tres dècades de vida
Un dels grans esdeveniments dedicats a tot aquest univers és el Saló del Manga, capitanejat per Meritxell Puig. Enguany la cita arriba a la seva 32a edició, un fet que segons ella demostra la bona salut del sector. “Abans es començava a llegir a partir dels dotze anys i ara ens trobem amb infants a partir del sis que segueixen algunes de les històries”, assegura, “això passa perquè compta amb trames que enganxen i que parlen de temes molt actuals i diversos”.
“No és una moda”, opina, “portem més de tres dècades i cada vegada hi ha més demanda”. La directora del saló reconeix que en els últims cinc anys hi ha hagut un ‘boom’, però també es mostra convençuda que quan això passi es continuarà mantenint, no només a través del manga que arriba del Japó, sinó també el d’altres països.
“Japó està al capdavant, però perquè porten molts anys i hi ha una indústria molt gran al darrere”, insisteix, “però tenim propostes molt interessants que venen de Corea del Sud, de la Xina i fins i tot d’altres països com l’Índia o Tailàndia. Una mostra més d’aquesta tendència, recorda, és el Comic Barcelona, que enguany posarà el focus en la cultura pop asiàtica.”
