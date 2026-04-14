Miquel Riera recorda la Torroella dels anys 60 i 70 a «Evocació»
És un recull de 35 articles publicat a la històrica revista «Emporion» des del novembre del 2022
El periodista i escriptor empordanès Miquel Riera acaba de publicar Evocació, un recull d’articles de memòria personal i compartida sobre la Torroella de Montgrí dels anys seixanta i setanta. El llibre, editat per la històrica revista torroellenca Emporion, aplega articles que Riera ha anat publicant a la seva edició digital des del novembre del 2022, una tria de textos amb records, fragments de vida quotidiana i vivències personals i compartides dècades enrere.
Les estacions de l’any, les celebracions familiars, actes populars com les cavalcades de Reis o la Setmana Santa, la tramuntana o la recollida de la poma són alguns dels temes que evoquen els articles de Riera, lligat durant dècades al Grup El Punt i autor de la novel·la L’ombra dels ocellots. En els textos del recull també hi apareixen el paisatge del Montgrí i les illes Medes, la venda de llet o el gran esdeveniment que va ser per Torroella la celebració de la Ciutat Pubilla de 1975.
Riera, acompanyat pel pedagog Jordi Plaja, presenta Evocació aquest dissabte, 18 d’abril, al Museu de la Mediterrània de Torroella de Montgrí. La presentació a Girona serà el 14 de maig, a la Casa de Cultura, i comptarà amb el periodista Salvador Garcia-Arbós.
