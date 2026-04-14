Toni Cruanyes explicarà un conte de Sant Jordi dissabte a El Corte Inglés de Girona
El periodista oferirà la sessió de contacontes «El Sant Jordi del segle XXI»
DdG
Girona
El periodista, editor i presentador del Telenotícies Vespre de TV3, Toni Cruanyes, serà aquest dissabte a les 12 del migdia a El Corte Inglés de Girona per explicar un conte de Sant Jordi. La llibreria de l'establiment s'avançarà a la diada amb la sessió de contacontes «El Sant Jordi del segle XXI», gratuïta i oberta a tothom.
Cruanyes, una de les figures més reconegudes del periodisme català, va obtenir el Premi Josep Pla 2022 amb el llibre La Vall de la llum i l’any passat va publicar amb gran èxit La dona del segle.
- «El meu pare era el capellà i la meva mare cantava a la coral»
- Aquest és el passeig marítim més bonic de Catalunya segons National Geographic
- Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit
- Can Pau: un petit negoci que planta cara des de fa 50 anys
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Bones notícies si ets pensionista: pots reclamar fins a 4.000 euros a Hisenda si compleixes aquests requisits
- Catalunya activa aquest 14 d’abril un nou llindar de pluja per anticipar millor les inundacions
- Ripoll modifica el POUM per afavorir la instal·lació d’un nou gran supermercat