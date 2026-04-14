Toni Cruanyes explicarà un conte de Sant Jordi dissabte a El Corte Inglés de Girona

El periodista oferirà la sessió de contacontes «El Sant Jordi del segle XXI»

El periodista i escriptor Toni Cruanyes, en una imatge d'arxiu. / Macarena Pérez

DdG

Girona

El periodista, editor i presentador del Telenotícies Vespre de TV3, Toni Cruanyes, serà aquest dissabte a les 12 del migdia a El Corte Inglés de Girona per explicar un conte de Sant Jordi. La llibreria de l'establiment s'avançarà a la diada amb la sessió de contacontes «El Sant Jordi del segle XXI», gratuïta i oberta a tothom.

Cruanyes, una de les figures més reconegudes del periodisme català, va obtenir el Premi Josep Pla 2022 amb el llibre La Vall de la llum i l’any passat va publicar amb gran èxit La dona del segle.

