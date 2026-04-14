Setmana de la moda catalana
Urtasun elogia el valor de la moda d’autor a l’avantsala de la nova 080 davant la mar
El ministre reivindica el sector com una "indústria cultural estratègica", en unes jornades internacionals prèvies a les desfilades que comencen avui al Port Vell.
Laura Estirado
La moda d’autor va entrar ahir a Barcelona amb tot el luxe. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, va inaugurar les Jornades Internacionals de Moda d’Autor Europea amb una defensa tancada del sector com a peça clau de l’economia creativa i com un actiu cultural que, segons el seu parer, ha d’ocupar un lloc central en l’estratègia de país. "La moda d’autor és cultura. Hem de tenir cura d’un sector que aporta tecnologia, valor afegit i innovació i que és estratègic", va afirmar davant un auditori format per dissenyadors, representants institucionals i professionals de la indústria.
L’arrencada de la trobada, concebuda com a gran pròleg institucional i ideològic de la 080 Barcelona Fashion, va situar des del primer minut el debat en un terreny que va molt més enllà de la passarel·la. Urtasun va insistir a dir que la moda espanyola no solament projecta imatge, sinó també coneixement, oficis, patrimoni i capacitat industrial. En un moment marcat per l’homogeneïtzació estètica i el domini de la fast fashion, el ministre va reivindicar "l’excel·lència" d’una creació lligada al talent, l’artesania i la identitat cultural, i va remarcar que la moda d’autor europea ha d’avançar juntament amb la sostenibilitat, la innovació i la internacionalització. "La recerca de la sostenibilitat ja no és una opció, sinó una necessitat", va resumir Urtasun, que va defensar models de circularitat, materials sostenibles i nous hàbits de consum.
Juntament amb el ministre van assistir a la inauguració altres autoritats i responsables del sector, entre els quals hi havia Jaume Baró, secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat, Pepa Bueno, directora executiva de l’Associació de Creadors de Moda d’Espanya, Scott Lipinski, director de l’European Fashion Alliance, el dissenyador Juan Duyos, una de les veus de referència de la creació espanyola, Marta Angerri, directora general de Comerç de la Generalitat, Moisés Rodríguez, director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), i Sergio Álvarez, director de la Fundació Acadèmia de la Moda Espanyola.
Baró va resumir l’esperit de la trobada amb aquesta frase: "La moda d’autor és més que no pas una indústria: és patrimoni, és creativitat, és expressió creativa que vol explicar qui som i qui volem ser".
Blindar l’autoria
Duyos va apel·lar a convertir el debat en un full de ruta real per a la indústria. "Aquest summit no és un lloc per compartir idees i prou, sinó un espai per assumir responsabilitats i construir el futur del sector a partir del treball conjunt", va defensar, a més d’insistir en la necessitat de blindar l’autoria, enfortir les estructures del sector i donar més visibilitat internacional a les firmes europees.
Les jornades es van celebrar com una de les activitats off de la 080 Barcelona Fashion, que arrenca avui i fins divendres vinent aplegarà al seu nou escenari, al costat de la Mediterrània, al Port Vell, 26 marques i dissenyadors, entre noms consolidats, firmes internacionals i nous talents. Per la passarel·la hi passaran marques com Custo Barcelona, Dominnico, Escorpion, Simorra o Adolfo Domínguez, que s’estrena a la plataforma.
