Figueres celebrarà Sant Jordi amb música, sardanes i un centenar de parades
El dia abans, el Teatre El Jardí acollirà un espectacle musical basat en textos de Caterina Albert
La Rambla de Figueres acollirà per Sant Jordi un centenar de parades d'entitats, llibreries i editorials, a més de floristeries i autors de llibres, que estaran obertes entre les 9 h i les 20 h. Durant la jornada hi haurà lectura de contes, sardanes, un vermut literari, música a càrrec d'artistes locals i un concurs de pintura. A més, el dia abans se celebrarà al Teatre el Jardí la revetlla amb l'espectacle musical Lo Cant de les ànimes mudes a càrrec de La Tremenda Companyia, basada en textos de Caterina Albert.
Les activitats del dia de Sant Jordi començaran a partir de les 10 h, amb una dobla sessió de lectura de contes de viatges Va de valentes i de valents a càrrec de Tulasi Teatre a la placeta baixa de la Rambla. L'acte està pensat per nens més grans de tres anys i tindrà un intèrpret de llengua de signes.
A les 11.30 h, la plaça de l'Ajuntament serà l'escenari d'una audició i ballada de sardanes amb la cobla La Principal d'Olot. A les 13 h, hi haurà un vermut literari al terrat del Museu del Joguet amb l'escriptor i patró de l'equipament Julià Guillamon. L'autor parlarà del recull de contes curts Rascaparets (Editorial Galàxia Gutenberg, 2026) que ha publicat aquest any.
La música també serà protagonista de la jornada a partir de les 18.30 h a la placeta baixa de la Rambla. S'hi farà un recital poeticomusical de petit format amb la participació de diversos artistes figuerencs i empordanesos.
Durant tot el dia hi haurà venda de volums i col·leccions d'edició municipal a la parada de llibres de l'Ajuntament, i se celebrarà el concurs de pintura jove Colors de Sant Jordi.
La revetlla, amb Caterina Albert
El dimecres 22 la ciutat escalfarà motors amb una revetlla que se celebrarà al teatre El Jardí a partir de les 19 h. L'esdeveniment arrencarà amb una trobada d'autors locals que han publicat llibre entre la diada de l'any passat i aquesta. Seguidament, la Tremenda Companyia representarà l'obra musical Lo cant de les ànimes mudes, basada en dos textos literaris de Caterina Albert, els poemes musicats per Ismael Dueñas de l’obra de Lo Cant dels Mesos, i el conte titulat Ànimes Mudes publicat dins Ombrívoles. El mateix dimecres hi haurà el lliurament dels premis juvenils de treballs de recerca de batxillerat al Cercle Sport Figuerenc.
D'altra banda, es podrà consultar la guia digital que la Biblioteca Fages de Climent penja al seu web amb les novetats de ficció, ciència, gastronomima o monografies dels autors locals, una xifra que enguany similar a la d'anys anteriors i que s'aproxima al centenar.
