El cartell del Vallviva creix amb Pep Plaza, Els Atrapasomnis i Max Navarro
Sara Roy i Ernest Prana també s'afegeixen a la programació que encapçalen Antonio Orozco, Ana Torroja i Teràpia de Shock
Pep Plaza, Els Atrapasomnis, Sara Roy i Max Navarro s’afegeixen al cartell del festival Vallviva, que encapçalen Antonio Orozco, Ana Torroja, Teràpia de Shock i la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya. La sisena edició de la cita solidària de la Vall d’en Bas se celebrarà del 8 al 12 de juliol de 2026 a la Finca Les Brides, amb una oferta que uneix música, gastronomia i compromís social, destinant els beneficis a la investigació de malalties oncològiques a través de la Fundació Eudald Morera.
La gastronomia continua sent un dels pilars del festival, amb tres espais diferenciats. L’espai de Cuina d’Autor comptarà amb Equilibri, Can Xapes i Quinze Ous. Com a novetat, l’espai d’Estrella Michelin s’ubicarà en un nou espai de la finca amb restaurants com Jubany, Les Cols, L’Aliança d’Anglès i Miramar. El recinte també reunirà més de 20 productors locals.
Cinc dies de festival
El festival ha presentat una programació que s’estendrà durant cinc jornades i que combina artistes consolidats, produccions especials i propostes emergents. L’edició arrencarà el 8 de juliol amb el concert Mare Mundi: Tribut al Mar, un espectacle amb més de 150 músics encapçalat per la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig, amb artistes convidats com Beth, Mariona Escoda, Samantha, Joan Garrido i Arjau. La jornada inaugural es completarà amb Tura Sala, el grup emergent Cigma i la sessió del DJ Canadell.
El 9 de juliol serà el torn d’Antonio Orozco, que oferirà un concert basat en els seus grans èxits dins d’una gira que també el portarà a diverses capitals europees. El cartell del dia es completarà amb Max Navarro, Les4de4 i, novament, DJ Canadell.
El 10 de juliol destacarà el retorn del grup garrotxí Teràpia de Shock, que tornarà als escenaris amb una gira d’aniversari i solidària. La jornada també inclourà l’humor de Pep Plaza, el concert de Sara Roy i l’actuació de Pep Poblet, amb tancament a càrrec de Mon DJ.
L’11 de juliol actuarà Ana Torroja, que combinarà nous temes amb grans èxits de la seva carrera amb Mecano i en solitari. També hi haurà el xou d’improvisació d’El Gremi, el concert d’Ernest Prana i la sessió de DJ Kurba.
El festival es tancarà el 12 de juliol amb una jornada familiar que inclourà tallers i activitats de la companyia La Dona del Sac, així com el concert final d’Els Atrapasomnis.
Les entrades ja estan a la venda i les inscripcions per formar part de l’equip de voluntariat ja estan obertes per a tothom qui hi vulgui participar.
