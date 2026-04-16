Els Premis Literaris de Cadaqués reconeixeran la trajectòria de Rosa Font
El poeta Jordi Bossoms i la periodista Maria Palau seran els altres guardonats d'aquesta edició
A.C.
Els Premis Literaris de Cadaqués reconeixeran la trajectòria de l’escriptora i poeta empordanesa Rosa Font. Font recollirà aquest dissabte, en un acte al Teatre Art i Joia de Cadaqués, el Premi Cadaqués a Quima Jaume, mentre que Jordi Bossoms s’endurà el Premi de Poesia Cadaqués a Rosa Leveroni i Maria Palau el Cadaqués a Carles Rahola de periodisme.
Rosa Font recollirà el premi de reconeixement a la trajectòria literària per una bibliografia que compta amb una quinzena de llibres de poesia publicats i diversos premis obtinguts, entre els quals es troben el Premi Cadaqués a Rosa Leveroni, amb el poemari Des de l’arrel, i el Premi Carles Riba, per Un lloc a l’ombra. Més enllà de la poesia, Rosa Font també ha escrit novel·les com La dona sense ulls, guardonada amb el Premi Ciutat de Palma Llorenç Villalonga, i Un bosc infinit.
Per la seva banda, el jove poeta Jordi Bossoms és el guanyador de la convocatòria del Premi de Poesia Cadaqués a Rosa Leveroni amb l’obra Europa consagrada, que es publicarà dins la col·lecció Culip de l’editorial Llibres del Segle.
Pel que fa al Premi Periodístic Cadaqués a Carles Rahola, la guanyadora ha estat Maria Palau amb el reportatge Que en són, de “masoques”, els artistes de Cadaqués, publicat al diari El Punt Avui el 31 d’agost de 2025. Aquest guardó s’atorga al millor treball periodístic que tingui per tema algun aspecte relacionat amb la vila de Cadaqués, ja sigui sobre els costums, la història, la cultura o personatges que hi estiguin relacionats.
Un cop lliurats els premis de l’actual convocatòria, es presentarà el llibre de poesia guanyador de l’anterior convocatòria del Premi Cadaqués a Rosa Leveroni, del poeta Ricard Ripoll, titulat La dona aproximativa. El poeta explicarà la gènesi del llibre i en llegirà alguns poemes.
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava
- «La llevadora em va respondre: tenim fills per eixamplar l’amor»
- «Les estupideses que ha comès l'esquerra són innumerables»
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Protecció Civil demana definir 'zones segures' als municipis afectats per una 'improbable' ruptura de Susqueda
- Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat