Fangoria presenta el seu nou disc, 'La verdad o la imaginación', al Festival Sons del Món de Roses
L'espectacle es completarà amb l'actuació de Nancys Rubias
El duet de pop electrònic format per Alaska i Nacho Canut, Fangoria, presentarà el seu nou disc, 'La verdad o la imaginación', el primer que treuen en una dècada, al Festival Sons del Món de Roses. Ho faran amb un concert que tindrà lloc el 9 d'agost a la Ciutadella on també repassaran èxits com 'A quien le importa', 'Rey del Glam', 'Espectacular' o 'No sé qué me das'. L'espectacle es completarà amb l'actuació de Nancys Rubias, la banda que encapçala Mario Vaquerizo. La nova confirmació s'afegeix a un cartell que inclou Pablo Alborán, Joan Dausà, Rosana, Sergio Dalma o God save the Queen. També hi haurà actuacions de bandes de pop-rock català com Gossos, Lax'n'Busto, Els amics de les arts, Blaumut i Ramon Mirabet.
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava
- «La llevadora em va respondre: tenim fills per eixamplar l’amor»
- «Les estupideses que ha comès l'esquerra són innumerables»
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Protecció Civil demana definir 'zones segures' als municipis afectats per una 'improbable' ruptura de Susqueda
- Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat
- Gala, històrica botiga de roba per a la llar, abaixarà la persiana al carrer Argenteria de Girona al maig