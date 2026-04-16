Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
PSCJoan VilaFimagSpar Gironacinema TruffautExpojoveSant Jordi
instagramlinkedin

El Festivalot ja ha venut el 70% de l'aforament

A diferència d'altres edicions, el festival de música familiar no ocuparà tot el Palau de Fires i no hi haurà concerts gratuïts de gran format

El recinte firal acollirà jocs, tallers, propostes de cultura popular i activitats esportives de franc

Les activitats paral·leles al Palau de Fires, l'any passat. / Marc Martí

Alba Carmona

Girona

El Festivalot ja ha fet el ple per a cinc dels catorze concerts i ronda el 70% de l’aforament venut per a tota la programació. La cita de música familiar impulsada per Els Amics de les Arts, que l’any passat va reunir més de 20.000 espectadors, celebrarà l’onzena edició el cap de setmana del 6 i 7 de juny, entre l’Auditori de Girona, la Devesa i el Palau de Fires. A diferència d’altres edicions, però, no ocuparà tot el recinte firal —compartirà espai amb una altra activitat— i, per tant, tot i que es mantenen els jocs, els tallers, les propostes de cultura popular i les activitats esportives de franc, no s’hi faran concerts gratuïts de gran format. Sí que hi haurà, però, actuacions de mida més reduïda, protagonitzades pels alumnes d’escoles de música, i sessions de DJ amb cares conegudes per a la mainada, com David It’s Me i Shalana.

A més, enguany s’estrena un nou espai de trobada familiar que comptarà amb Elena Crespi, psicòloga i terapeuta especialitzada en acompanyament familiar.

Pel que fa als concerts de pagament, anunciats fa mesos, inclouen The Tyets, Miki Núñez, Els Catarres i Els Atrapasomnis. També formen part del cartell de recitals a l’Auditori Alfred García, Ginestà i l’espectacle Núvols amb nadons de la companyia La Petita Malumaluga. Els dos concerts de Ginestà i les tres funcions de Núvols amb nadons ja han exhaurit les places.

Dos dels Amics de les Arts i Peré, amb Ayats i Camps, aquest dijous. / Ajuntament de Girona

«Des del principi vam voler ser molt ambiciosos en el cartell, i ho mantenim, portant artistes en plena eclosió, com Ginestà, i altres tan consolidats com The Tyets», explica Joan Enric Barceló en nom d’Els Amics de les Arts.

Per la seva banda, la directora del Festivalot, Rita Peré, apunta a la voluntat d’anar més enllà de programar concerts amb «experiències familiars» durant els dos dies del certamen i l’impuls d’un projecte educatiu que acosta els artistes a escoles de Santa Eugènia, el Pont Major i Salt.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents