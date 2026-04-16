El Festivalot ja ha venut el 70% de l'aforament
A diferència d'altres edicions, el festival de música familiar no ocuparà tot el Palau de Fires i no hi haurà concerts gratuïts de gran format
El recinte firal acollirà jocs, tallers, propostes de cultura popular i activitats esportives de franc
El Festivalot ja ha fet el ple per a cinc dels catorze concerts i ronda el 70% de l’aforament venut per a tota la programació. La cita de música familiar impulsada per Els Amics de les Arts, que l’any passat va reunir més de 20.000 espectadors, celebrarà l’onzena edició el cap de setmana del 6 i 7 de juny, entre l’Auditori de Girona, la Devesa i el Palau de Fires. A diferència d’altres edicions, però, no ocuparà tot el recinte firal —compartirà espai amb una altra activitat— i, per tant, tot i que es mantenen els jocs, els tallers, les propostes de cultura popular i les activitats esportives de franc, no s’hi faran concerts gratuïts de gran format. Sí que hi haurà, però, actuacions de mida més reduïda, protagonitzades pels alumnes d’escoles de música, i sessions de DJ amb cares conegudes per a la mainada, com David It’s Me i Shalana.
A més, enguany s’estrena un nou espai de trobada familiar que comptarà amb Elena Crespi, psicòloga i terapeuta especialitzada en acompanyament familiar.
Pel que fa als concerts de pagament, anunciats fa mesos, inclouen The Tyets, Miki Núñez, Els Catarres i Els Atrapasomnis. També formen part del cartell de recitals a l’Auditori Alfred García, Ginestà i l’espectacle Núvols amb nadons de la companyia La Petita Malumaluga. Els dos concerts de Ginestà i les tres funcions de Núvols amb nadons ja han exhaurit les places.
«Des del principi vam voler ser molt ambiciosos en el cartell, i ho mantenim, portant artistes en plena eclosió, com Ginestà, i altres tan consolidats com The Tyets», explica Joan Enric Barceló en nom d’Els Amics de les Arts.
Per la seva banda, la directora del Festivalot, Rita Peré, apunta a la voluntat d’anar més enllà de programar concerts amb «experiències familiars» durant els dos dies del certamen i l’impuls d’un projecte educatiu que acosta els artistes a escoles de Santa Eugènia, el Pont Major i Salt.
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava
- «La llevadora em va respondre: tenim fills per eixamplar l’amor»
- «Les estupideses que ha comès l'esquerra són innumerables»
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Protecció Civil demana definir 'zones segures' als municipis afectats per una 'improbable' ruptura de Susqueda
- Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat