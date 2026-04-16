Girona tindrà un festival dedicat al cant operístic
El Claustre del monestir de Sant Daniel serà un dels espais que acolliran els quatre recitals, que tindran lloc entre el 30 d'abril i el 18 de juny
La ciutat de Girona tindrà un festival dedicat al cant operístic, el Festival Líric de Girona, que tindrà lloc entre el 30 d'abril i el 18 de juny a Girona amb quatre recitals en espais emblemàtics com el Claustre del monestir de Sant Daniel. L'Auditori de Girona, la Mercè i l'Auditori Josep Irla seran la resta d'espais on es faran els recitals, que aniran a càrrec de la mezzosoprano Gemma Coma-Alabert, el tenor Antoni Lliteres, la soprano Rosa Maria Abella i el baix Jeroboám Tejera. Els recitals combinaran àries d'òpera, peces menys conegudes, lied, sarsuela i cançó catalana.
El cicle, organitzat per l'associació Amics de l'Òpera de Girona, constarà de quatre recitals protagonitzats per un cantant d'una tessitura vocal determinada, i que estarà acompanyat per un pianista. L'objectiu del festival és ampliar en futures edicions la riquesa de tessitures.Tots els intèrprets han participat anteriorment en produccions de la Fundació Òpera Catalunya.
Quatre escenaris
La gironina Gemma Coma-Alabert encetarà el cicle al Claustre del monestir de Sant Daniel el 30 d'abril i estarà acompanyada del pianista Joaquim Solà. La mezzosoprano és una de les veus més destacades del panorama català i ha cantat a l'Orquestra Nacional de Montpeller, l’Orquestra del Liceu de Barcelona o l’Orquestra Simfònica de Barcelona.
Antoni Lliteres reprendrà el cicle el 14 de maig a la sala petita de l'Auditori de Girona amb l'acompanyament del pianista Jose Buforn. El tenor mallorquí va debutar al Liceu la temporada 2021/22 amb Píkovaia dama i l'any següent hi va tornar amb Il trovatore.
El 4 de juny l'Auditori de La Mercè acollirà el tercer recital, que anirà a càrrec de Rosa Maria Abella i la pianista Viviana Salisi. Nascuda a Manlleu, va debutar el 2023 com a Stéphano a Roméo et Juliette amb la Fundació Òpera a Catalunya, i el 2025 al Teatre de la Zarzuela amb La Gran Via. Entre les seves interpretacions posteriors hi ha el rol de Susanna a Le Nozze di Figaro amb la Fundació Òpera a Catalunya.
L'últim concert tindrà lloc el 18 de juny i anirà a càrrec de Jeroboám Tejera a l'Auditori Josep Irla, que estarà acompanyat pel pianista Alessio Coppola. Nascut a Tenerife, ha portat el paper de Don Magnífico de La Cenerentola a teatres com el Liceu, i va rebre el 2007 el Primer Premi al Concurs de Cant Mirna Lacambra.
Les entrades ja estan a la venda i es poden adquirir tant en sistema d'abonament com de manera individual.
