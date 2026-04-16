L'Acadèmia del Cinema Català alerta que espais com el Cinema Truffaut "no poden dependre només de criteris econòmics"
L'entitat dona suport al Col·lectiu de Crítics que gestiona l'espai gironí davant la possibilitat que el perdi
L'Acadèmia del Cinema Català ha alertat en una carta difosa a les xarxes socials que espais com el Cinema Truffaut de Girona "no poden dependre només de criteris econòmics". Al text, l'entitat afirma que en un context de mancances estructurals "greus" al territori pel que fa a l'exhibició de cinema, el Col·lectiu de Crítics, que gestiona els cinemes gironins des de fa 25 anys, ha fet una aposta per una programació d'autor i de cinema català que sovint no té accés "fàcil" als circuits comercials, aposta que ha recollit "resultats únics" a Catalunya amb "desenes de milers d'espectadors anuals". "Perdre el Truffaut del Col·lectiu de Crítics és perdre un espai clau per donar visibilitat a la nostra cinematografia", alerta l'Acadèmia.
La carta de suport apareix després que el Col·lectiu de Crítics hagi perdut el concurs de gestió dels cinemes Truffaut davant d'una empresa de Cambrils que ha presentat una oferta més suculenta en la part econòmica. L'Ajuntament ha recordat que el procés encara està obert i que l'adjudicació encara no és definitiva, així com que encara hi ha l'opció d'impugnar-lo.
En aquest context, l'Acadèmia del Cinema Català recorda a la carta que els cinemes Truffaut gestionats durant 25 anys pel Col·lectiu de Crítics han estat "un espai de formació, de debat i de creixement cultural. Un lloc on el cinema no només es consumeix, sinó que es viu, es comparteix i es reflexiona".
Per això ha opinat que perdre aquest Truffaut "és perdre un espai clau per donar visibilitat" a la cinematografia catalana davant d'un mercat que "tendeix a uniformitzar l'oferta".
Alhora ha alertat que privatitzar o sotmetre "a la lògica del benefici" espais d'aquest tipus "posa en risc tot allò que s'ha construït durant dècades". "La cultura no és un luxe, és un bé comú, és un dret. I necessita espais protegits per poder créixer i arribar a tothom", subratlla l'Acadèmia.
