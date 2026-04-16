El Museu del Joguet de Figueres explora la faceta d'animador domèstic de Josep Escobar en una exposició

S'han restaurat una dotzena de pel·lícules del creador de Zipi i Zapa i Carpanta

Imatge de l'exposició 'Escobar, animador' / Berta Artigas Fontàs / ACN

El Museu del Joguet de Figueres ha impulsat l'exposició 'Escobar, animador', que s'endinsa en la faceta d'animador domèstic de Josep Escobar, creador de personatges emblemàtics com Zipi i Zape o Carpanta. La proposta, comissariada per Joan Manuel Soldevila i amb el suport de la família de l'autor, recull aparells de Cine Skob i Cine Stuk, uns petits projectors dels anys 40 i 50, ideats pel mateix ninotaire. A més, també s'han restaurat una dotzena de 'microfilms' que ell mateix dibuixava per donar vida a les seves animacions. "Que es conservin aquestes pel·lícules és gairebé un miracle, perquè estaven destinades a malmetre's, estaven fetes de paper vegetal", ha detallat Soldevilla. La mostra s'inaugurarà aquest dissabte amb un acte públic.

