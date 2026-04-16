El futur del Truffaut continua, ara com ara, en l’aire
Ayats insisteix que el concurs «és un procés obert» i descarta posicionar-se fins que no s'adjudiqui de forma definitiva
Si el context no canvia, el cinema només té garantida la programació fins dissabte, quan venç el contracte del Col·lectiu de Crítics
Ara com ara, el cinema Truffaut de Girona, tal com l’entenem ara, només té garantida la programació fins aquest dissabte, quan venç el contracte del Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona. Tant l’Ajuntament de Girona com l’entitat sense ànim de lucre que n’ha portat la gestió durant 25 anys i que corre el risc de perdre-la han decidit treballar portes endins i, de moment, no posicionar-se, però si el consistori no mou fitxa abans de dissabte, a partir de diumenge i fins que s’anunciï la resolució del concurs per triar el nou responsable, el cinema municipal estarà tancat. Cal recordar que la licitació no està adjudicada formalment, però la valoració de les dues ofertes presentades, la del Col·lectiu de Crítics i la de l’empresa tarragonina Rambla de l’Art-Cambrils AIE, dona com a perdedora la de l’entitat gironina.
Preguntat al respecte, el regidor de Cultura de Girona, Quim Ayats, ha recordat aquest dijous al matí que «el procés d’adjudicació continua obert» i que «quan se’n pugui comunicar alguna cosa es farà, perquè no seria responsable fer-ho en aquest moment». «Assumim la situació en el seu conjunt», ha reblat quan se li ha recordat que, si el context es manté, dissabte serà l’últim dia d’activitat fins que el nou responsable agafi les regnes del Truffaut.
L’Ajuntament va tancar el 5 de març el termini per presentar sol·licituds al concurs pel «Servei de programació, dinamització i gestió del servei públic municipal de cinema en versió original - Cinema Truffaut». S’hi van presentar només dos aspirants: el Col·lectiu de Crítics, l’entitat que ha aixecat i impulsat el projecte des del novembre del 2000, i Rambla de l’Art-Cambrils AIE, empresa que té al darrere Antoni Badimon, un alt càrrec de Lauren, que ara controla un cinema a Cambrils (Rambla de l’Art) i s’ocupa de programar el Casino de Begur.
El concurs valorava dos aspectes, un de subjectiu (49 punts) i un altre d’econòmic (els 51 restants, sobre 100). En l’anàlisi dels criteris «no avaluables en xifres o percentatges», i que se centra en aspectes com els criteris de programació, el foment de la llengua, la col·laboració amb altres equipaments culturals, l’organigrama i l’equip tècnic o les activitats paral·leles, el guanyador és el Col·lectiu (42,75 punts a 39,75), però en l’oferta econòmica guanya Rambla de l’Art-Cambrils AIE (49 punts; el col·lectiu, 43,84), i això ha acabat sent definitiu.
L’última programació
Aquest divendres, al Truffaut, no hi haurà cap estrena, i simplement es prorroguen les pel·lícules que s’han anat projectant els darrers dies. Així, tant divendres com dissabte, s’hi veuran Calle Málaga, amb Carmen Maura; el darrer film de Paolo Sorrentino, La Grazia; I Swear (Incontrolable), basada en la història real d’un home amb la síndrome de Tourette, i La buena hija, estrenada al darrer festival de Màlaga.
