El Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona continuarà gestionant el Truffaut mentre no es resolgui el concurs
Ho ha anunciat l’Ajuntament en un comunicat que no fixa cap termini concret per formalitzar l’adjudicació
El Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona continuarà gestionant el Cinema Truffaut mentre no es resolgui el concurs per adjudicar el servei. Tot i que el contracte venç aquest dissabte, l’Ajuntament de Girona ha anunciat que l’entitat que ha dirigit la sala municipal durant els darrers 25 anys seguirà prestant de manera provisional el servei de programació, dinamització i gestió, mentre no es resolgui el procés administratiu relatiu a la futura gestió de l’equipament, sense fixar cap termini concret per formalitzar l’adjudicació.
L’associació ha acceptat la petició de continuïtat que li ha fet l’Ajuntament de Girona «atenent al caràcter essencial del servei municipal», segons ha detallat el consistori, que agraeix la «predisposició» del Col·lectiu «per seguir gestionant aquest projecte cabdal en la política cultural de la ciutat».
L’Ajuntament va tancar el 5 de març el termini per presentar sol·licituds al concurs pel «Servei de programació, dinamització i gestió del servei públic municipal de cinema en versió original – Cinema Truffaut». S’hi van presentar només dos aspirants: el Col·lectiu de Crítics, l’entitat que ha aixecat i impulsat el projecte des del novembre del 2000, i Rambla de l’Art-Cambrils AIE, empresa —«microempresa» amb tres treballadores, puntualitza el comunicat— que té al darrere Antoni Badimon, un ex-alt càrrec de Lauren, que ara gestiona un cinema a Cambrils (Rambla de l’Art) i s’ocupa de programar el Casino de Begur.
El concurs valorava dos aspectes: un de subjectiu (49 punts) i un altre d’econòmic (51 punts). En l’anàlisi dels criteris «no avaluables en xifres o percentatges», que se centra en aspectes com els criteris de programació, el foment de la llengua, la col·laboració amb altres equipaments culturals, l’organigrama i l’equip tècnic o les activitats paral·leles, el guanyador és el Col·lectiu (42,75 punts, davant dels 39,75 de Rambla de l’Art). En canvi, en l’oferta econòmica s’imposa Rambla de l’Art (49 punts, davant dels 43,84 del Col·lectiu), i això ha acabat sent determinant.
Suport de l’Acadèmia del Cinema Català
Des que Diari de Girona va fer públic el resultat de la valoració del concurs, han estat moltes les veus que han defensat la gestió actual. La darrera ha estat l’Acadèmia del Cinema Català, que ha alertat en una carta difosa a les xarxes socials que espais com el Cinema Truffaut de Girona «no poden dependre només de criteris econòmics».
Al text, l’entitat afirma que, en un context de mancances estructurals «greus» al territori pel que fa a l’exhibició de cinema, el Col·lectiu de Crítics, que gestiona els cinemes gironins des de fa 25 anys, ha fet una aposta per una programació d’autor i de cinema català que sovint no té accés «fàcil» als circuits comercials, una aposta que ha recollit «resultats únics» a Catalunya, amb «desenes de milers d’espectadors anuals». La carta de suport la signen, a més de la mateixa Acadèmia, unes 1.500 persones i entitats. Entre els signants hi ha, a més de ciutadans a títol individual, veus destacades del sector com la guionista Isa Campo, els productors Tono Folguera i Sandra Tapia, les actrius Laia Marull i Victoria Luengo, l’actor Enric Auquer i els cineastes Mikel Gurrea, Marcel Barrena, Isaki Lacuesta i Marc Recha.
Subscriu-te per seguir llegint
