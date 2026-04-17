L'empresa millor puntuada per gestionar el Truffaut defensa que no preveu «canvis radicals»
Rambla de l'Art argumenta que «pot aportar un valor addicional a la gestió» i posa com a exemple la sala «amb moltes similituds» a la gironina que dirigeix a Cambrils
L’empresa que ha obtingut més puntuació al concurs públic per gestionar el Cinema Truffaut de Girona, Rambla de l’Art-Cambrils, defensa que no preveu «un canvi radical en la manera de fer o programar» actual i argumenta que el seu projecte «pot aportar un valor addicional a la gestió» de la sala sense alterar-ne l’essència. L’empresa tarragonina remarca que les bases de la licitació —que encara no s’ha conclòs— són «clares i concises sobre com s’ha de seguir gestionant» i «limiten que es converteixi en quelcom diferent del que ha estat fins ara», una oferta complementària a la que ja ofereixen les sales comercials de Girona i Salt.
En aquest sentit, Rambla de l’Art apel·la a la feina feta fins ara al cinema que gestiona a Cambrils des de fa tretze anys, una sala municipal en règim de gestió privada «que té moltes similituds» amb la programació que el Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona ofereix a El Modern. «Rambla de l’Art porta molts anys defensant el cinema independent, europeu, d’autor i les versions originals subtitulades i prova d’això és que és membre actiu de la xarxa Europa Cinemas, que molt bé coneixen els espectadors del Truffaut», assegura l’empresa.
Al comunicat, Rambla de l’Art assegura que «sent, entén i els dol profundament» la preocupació dels espectadors davant la possibilitat d’un canvi en la gestió del Truffaut, però critica el «soroll mediàtic» que s’ha generat des que Diari de Girona va publicar en primícia dissabte passat els resultats de les puntuacions del concurs públic, que dona la seva oferta com a guanyadora enfront de l’entitat que ha gestionat el cinema els darrers 25 anys.
L’empresa critica el tractament informatiu del procés, que considera «esbiaixat i alarmista», i ha lamentat que no s’hagi contextualitzat el contingut de la licitació ni les valoracions tècniques fetes per l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Girona. Cal recordar que, a preguntes d’aquest diari, ni el consistori com a part convocant del concurs ni les dues parts implicades, el Col·lectiu de Crítics i Rambla de l’Art, han volgut posicionar-se publicament fins que l’adjudicació estigui resolta.
Programació fins aquest dissabte
Si no hi ha novetats en les properes hores, el Truffaut només té programació fins aquest dissabte al vespre, quan venç el contracte del Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona. Per ara la licitació no està adjudicada formalment, però la valoració de les dues ofertes presentades, la del Col·lectiu de Crítics i la de l’empresa tarragonina Rambla de l’Art-Cambrils AIE, dóna com a perdedora la de l’entitat gironina.
L’Ajuntament va tancar el 5 de març el termini per presentar sol·licituds al concurs pel «Servei de programació, dinamització i gestió del servei públic municipal de cinema en versió original – Cinema Truffaut». S’hi van presentar només dos aspirants: el Col·lectiu de Crítics, l’entitat que ha aixecat i impulsat el projecte des del novembre del 2000, i Rambla de l’Art-Cambrils AIE, empresa —«microempresa» amb tres treballadors, puntualitza el comunicat— que té al darrere Antoni Badimon, un ex-alt càrrec de Lauren, que ara controla un cinema a Cambrils (Rambla de l’Art) i s’ocupa de programar el Casino de Begur.
El concurs valorava dos aspectes, un de subjectiu (49 punts) i un altre d’econòmic (els 51 restants, sobre 100). En l’anàlisi dels criteris «no avaluables en xifres o percentatges», i que se centra en aspectes com els criteris de programació, el foment de la llengua, la col·laboració amb altres equipaments culturals, l’organigrama i l’equip tècnic o les activitats paral·leles, el guanyador és el Col·lectiu (42,75 punts a 39,75), però en l’oferta econòmica guanya Rambla de l’Art (49 punts; el Col·lectiu, 43,84), i això ha acabat sent definitiu.
Suport de l'Acadèmia de Cinema Català
Des que Diari de Girona va fer públic el resultat de la valoració del concurs, són moltes les veus que han defensat la gestió actual. La darrera, l’Acadèmia del Cinema Català, que ha alertat en una carta difosa a les xarxes socials que espais com el Cinema Truffaut de Girona «no poden dependre només de criteris econòmics». Al text, l’entitat afirma que, en un context de mancances estructurals «greus» al territori pel que fa a l’exhibició de cinema, el Col·lectiu de Crítics, que gestiona els cinemes gironins des de fa 25 anys, ha fet una aposta per una programació d’autor i de cinema català que sovint no té accés «fàcil» als circuits comercials, aposta que ha recollit «resultats únics» a Catalunya amb «desenes de milers d’espectadors anuals». La carta de suport la signen, a part de la mateixa Acadèmia, unes 1.500 persones i entitats. A més de ciutadans a títol individual, hi donen suport veus autoritzades del sector com la guionista Isa Campo, els productors Tono Folguera i Sandra Tapia, les actrius Laia Marull i Victoria Luengo o els cineastes Mikel Gurrea, Marcel Barrena, Isaki Lacuesta i Marc Recha.
Subscriu-te per seguir llegint
