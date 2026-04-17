L'Espai Gironès sorteja experiències al Magma per Sant Jordi
Tres autors gironins signaran llibres aquest dissabte a la tarda
DdG
L’Espai Gironès engega un any més una campanya amb motiu de la Diada de Sant Jordi, amb regals centrats en el benestar, que se sumaran a la tradicional signatura de llibres al centre comercial aquest dissabte i a la parada de llibres i roses. En aquesta ocasió, se sortejaran 4 packs per a 2 persones que inclouen l’accés a l’spa, un massatge aromàtic de 45 minuts i un àpat al restaurant bufet, al centre lúdic termal Magma de Santa Coloma de Farners.
Fins a dijous 23 d’abril es podrà participar en el sorteig presentant un o dos tiquets que sumin un mínim de 40 euros al Punt d’Informació, de compres realitzades als establiments del centre comercial durant les mateixes dates. Es podrà participar tantes vegades com es vulgui. El sorteig es farà el 24 d’abril i les quatre persones guanyadores seran convocades a les oficines de gerència per anar a recollir els regals.
A més, aquest dissabte tres escriptors estaran signant llibres a l’Espai Gironès, en una activitat organitzada per la Fnac. Les signatures es duran a terme de les 18 h a les 19 h davant l’establiment i aniran a càrrec dels autors gironins Joan Llensa i Carles Sala i de l’autor saltenc Xavier Margenat.
La parada de llibres es mantindrà a l’entrada principal del centr comercial fins al 25 d’abril. En aquest espai també s’hi trobarà una parada de roses els dies 22 i 23 d’abril.
