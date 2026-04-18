La Fúmiga fa parada a la Mirona en la seva gira de comiat 'L'últim abraç'
D'una xaranga d'un grup d'amics sense pretensions, el grup dirà l'adeu final amb quatre concerts a Barcelona i València
La gira de comiat de la Fúmiga 'L'últim abraç' ha fet aquest divendres la primera parada a Catalunya amb un concert a la Mirona de Salt (Gironès). Després de més d'una dècada damunt dels escenaris, la banda d'Alzira ha decidit aturar-se en un moment "dolç", amb l'estima del públic en el seu punt més alt i després d'una trajectòria que ha crescut de manera orgànica. Ha estat un concert emotiu i enèrgic, marca de la casa, en el marc del festival Strenes. La banda es fa una abraçada col·lectiva al seu públic amb aquesta darrera gira, però el colofó arribarà a l'octubre quan tanquin amb quatre concerts a Barcelona i València sota el lema 'Tot s'acaba'. La Fúmiga ha actuat just després de la cantant i compositora gironina Juls, telonera de luxe.
Un grup d'amics d'Alzira que van començar versionant temes i han creat tot un estil propi perfectament reconeixible amb vents i melodies que connecten generacions. Les seves lletres, que parlen d'amor, amistat, estima per la terra i esperances col·lectives, al costat de tot un dispendi d'energia i alegria dalt l'escenari, han fet brollar l'entusiasme del públic que ha omplert la Mirona i no ha parat de ballar des del primer moment.
En declaracions a l'ACN, el cantant Àrtur Martínez ha explicat que la decisió de posar fi al projecte la van prendre a consciència, de manera reflexionada i consensuada entre tots els membres. Tot i això, reconeix que això de marxar en el moment "més dolç" per a la banda, a vegades genera sentiments enfrontats: "És el més dolç perquè hem sigut un grup que sempre hem anat creixent de manera orgànica i l'any passat va ser una gira molt intensa, perquè sabíem que era l'última així de forta. Vam fer 83 concerts i sentíem que cada dia hi havia més estima, cada vegada ens sentíem més a prop del públic".
La banda, que va néixer com una xaranga "i amb l'única pretensió" de recórrer els carrers d'Alzira o, a tot estirar, de la comarca, s'ha convertit en tot un referent. "Mai amb ninguna pretensió perquè segurament a les xarangues que a nosaltres ens rodejaven no els passaven aquestes coses. A nosaltres algú es va espinyar a fer cançons pròpies i ens han passat coses tan boniques", afirma Martínez.
"Som gent molt normal, gent molt plana, i potser per això moltes persones ens veuen com un mirall", ha reflexionat el vocalista, que destaca i agraeix la connexió amb el públic. La banda ha obert foc al concert amb un preludi de què és aquesta gira, el tema 'Finals'. I no s'han deixat de repassar cap dels èxits de la seva trajectòria, com 'Covards', 'Havia de passar' i 'Gràcies per tant', que han tancat la nit.
Amb 'L'últim abraç' la Fúmiga diu adeu però la traca final serà a l'octubre, amb els quatre concerts al Sant Jordi Club a Barcelona i al Roig Arena de València. Aquí, compliran la fita de ser el primer grup que canta en valencià que l'omplirà. "Al final és l'estadi indoor més gran de l'estat espanyol i són 18.000 persones per dia. I s'ha omplert. És veritat que nosaltres som molt conscients que és perquè és el final però ens agradaria que això fos una cosa molt més natural i empoderar-nos cantant en la nostra llengua".
La Fúmiga deixarà un buit en la música del País Valencià, i arriba poc després del comiat de Zoo. Tot i els entrebancs, Àrtur Martínez confia en el talent emergent per continuar reivindicant la llengua. "L'obstacle més gran que hi ha a la música al País Valencià sempre la política, que cada vegada de manera més directa pretén arraconar la llengua als marges més inhòspits. Això venia passant sempre quan nosaltres érem adolescents i hi ha una intencionalitat profunda que no podrem entendre mai per part dels governs de dretes d'invisibilitzar absolutament tot allò que passa en la nostra llengua", critica. Amb tot, la Fúmiga baixa "dels escenaris" però els membres de la banda no deixaran de "ser activistes": "D'allò que més ens mou, que és la protecció absoluta d'una llengua que, si a Catalunya ja està passant-ho mal, no us podeu imaginar el que està passant al País Valencià".
El festival Strenes i la fundació cultural El foment han sumat esforços per impulsar la música catalana i el concert de la Fúmiga a Salt és un dels fruits d'aquesta aliança.
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
- Un local de Girona tornarà a aixecar la persiana després de 9 anys tancat
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- La suposada violació del carrer Tomàs Mieres de Girona mai va existir: la menor va admetre als Mossos que s’ho havia inventat
- Temps de Flors ja té cartell: Girona reconeix tres propostes en el concurs d’enguany
- SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc
- Girona, en risc de veure Temps de Flors afectat per la vaga de Girona+Neta i les brigades municipals