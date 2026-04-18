Girona escalfa motors per Sant Jordi amb una trobada d'escriptors i lectors a la Llibreria 22
Una vintena d'autors participen en aquest acte que aquest any ha inclòs taules rodones per dinamitzar el matí
La llibreria 22 de Girona ha acollit aquest migdia la tradicional trobada literària que dona el tret de sortida als actes previs de Sant Jordi. Una vintena d'autors, entre els quals Cesc Cornet, Martí Gironell, Marta Pascual i Empar Moliner, han signat llibres i han compartit conversa amb els lectors en una jornada que enguany s'ha renovat amb taules rodones dinamitzades pel periodista Saïd Sbai. La cita ha combinat veus consolidades, com la periodista Agnès Marquès, recentment guardonada amb el premi Ramon Llull amb 'La segona vida de Ginebra Vern', han signat al costat d'autors debutants, amb autors debutants com el cantant Ramon Miravet, que s'estrena aquest Sant Jordi amb 'Per sempre més'.
Girona ja viu amb intensitat els dies previs a la diada de Sant Jordi, i aquest matí ha acollit una trobada d'autors i lectors a la Llibreria 22 que ha servit per donar el tret de sortida als actes literaris de la setmana vinent. Una vintena d'escriptors han compartit espai amb el públic en un ambient distès que ha combinat signatures de llibres amb taules rodones dinamitzades pel periodista Saïd Sbai, una novetat d'aquest any.
Entre els participants hi havia noms consolidats, com la periodista Agnès Marquès, recent guanyadora del premi Ramon Llull amb 'La segona vida de Ginebra Vern'; l'escriptora Empar Moliner, que presenta la seva nova novel·la 'Instruccions per viure sense ella'; o l'historiador i periodista Jaume Clotet amb 'La calavera de l'apòstol', sobre un robatori misteriós a Sant Pere de Rodes.
La cita també ha comptat amb escriptors emergents, com la creadora de contingut Carla Clavera, que s'estrena aquest any amb 'Si un dia tu i jo' o del músic Ramon Mirabet, que mostra el seu vessant més personal amb 'Per sempre més', una obra que recull el testimoni d'un fill que acompanya al seu pare al final de la vida.
També hi ha hagut representació gironina, amb Marta Pasqual que ha presentat 'L'àngel que em mira' o Martí Gironell, que aquest any s'endinsa en la literatura juvenil amb 'L'última pantalla', protagonitzada per una noia amb síndrome de Tourette.
Els autors valoren la proximitat
Els autors han valorat molt positivament aquest tipus d'iniciatives prèvies a la diada. Cesc Cornet ha destacat que espais com aquest permeten "promoure la literatura, els llibres i la cultura" en un ambient més tranquil que el de Sant Jordi, on sovint el ritme no permet conversar amb calma. En la mateixa línia, Agnès Marquès ha subratllat la importància de "sortir de Barcelona i fer territori" i ha reivindicat Sant Jordi com "una festa inigualable" que permet un contacte directe amb els lectors.
Per la seva banda, Ramon Mirabet ha celebrat poder viure aquesta experiència a Girona, ciutat de la qual assegura estar "enamorat", i ha fet valdre la proximitat d'aquest format.
Els assistents també han aplaudit la iniciativa. Alguns lectors, com Margarida Falgàs, s'ha acostat a la 22 "per veure l'ambient" i començar a triar els llibres que es comprarà per Sant Jordi. Una altra lectora, Elisabet Salvador, ha vingut a conèixer la Carla Clavera, que la segueix a les xarxes socials. "M'he fet una foto amb ella, és molt simpàtica i molt afectuosa", ha explicat als micròfons de l'ACN.
Amb la llibreria plena, l'acte ha servit per escalfar motors de cara a una nova diada de Sant Jordi.
Subscriu-te per seguir llegint
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
- Un local de Girona tornarà a aixecar la persiana després de 9 anys tancat
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- La suposada violació del carrer Tomàs Mieres de Girona mai va existir: la menor va admetre als Mossos que s’ho havia inventat
- Temps de Flors ja té cartell: Girona reconeix tres propostes en el concurs d’enguany
- SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc
- Girona, en risc de veure Temps de Flors afectat per la vaga de Girona+Neta i les brigades municipals