El gironí Pep Roura debuta en la novel·la amb "Monsieur Diógenes"

L'obra s'emmarca al gènere negre i transcorre al poble de Dinan, a la Bretanya francesa

L'autor gironí Pep Roura, autor de la novel·la negra &quot;Monsieur Diógenes&quot;.

L'autor gironí Pep Roura, autor de la novel·la negra "Monsieur Diógenes". / Cedida.

Redacció

Redacció

Girona

Pep Roura (Girona, 1959) ha debutat amb la novel·la amb l’obra de gènere negre Monsieur Diógenes, publicat per Edicions Xandri. La història transcorre al poble de Dinan, a la Bretanya francesa, i explica els misteris que s’amaguen a la mansió Jubbon. Segons l’autor, a partir d’aquest punt de partida, la novel·la juga amb la venjança, el misteri, l’absurd i una certa ironia existencial que interpel·la el lector i el porta a un territori on la realitat i la percepció s’esberlen subtilment. Més enllà de la trama, l’obra dialoga amb temes molt presents en l’actualitat informativa.

Format literàriament a l’Aula d’Escriptura Vicenç Pagès Jordà de Girona, Roura ha arribat a la narrativa després d’una llarga trajectòria en el món de la imatge, el cinema i la comunicació. El gironí defineix com un lector apassionat de la novel·la negra i la ciència-ficció i entén la literatura com un espai de reflexió, entreteniment i mirada crítica.

  1. Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
  2. Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
  3. Un local de Girona tornarà a aixecar la persiana després de 9 anys tancat
  4. SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc
  5. La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
  6. La suposada violació del carrer Tomàs Mieres de Girona mai va existir: la menor va admetre als Mossos que s’ho havia inventat
  7. Temps de Flors ja té cartell: Girona reconeix tres propostes en el concurs d’enguany
  8. Girona, en risc de veure Temps de Flors afectat per la vaga de Girona+Neta i les brigades municipals

El gironí Pep Roura debuta en la novel·la amb "Monsieur Diógenes"

El gironí Pep Roura debuta en la novel·la amb "Monsieur Diógenes"

Declaració de la Renda 2026: la Guàrdia Civil intervé i avisa els contribuents sobre això que pot arribar al teu mòbil

Declaració de la Renda 2026: la Guàrdia Civil intervé i avisa els contribuents sobre això que pot arribar al teu mòbil

Illa apel·la al seny per plantar cara a l’onada reaccionària: «Res està escrit, res és inevitable»

Illa apel·la al seny per plantar cara a l’onada reaccionària: «Res està escrit, res és inevitable»

Trump diu que «fa pena veure» Espanya per les seves «desastroses» xifres econòmiques

Trump diu que «fa pena veure» Espanya per les seves «desastroses» xifres econòmiques

Dos ferits en un xoc frontal entre dos cotxes a Garriguella

Dos ferits en un xoc frontal entre dos cotxes a Garriguella

Girona escalfa motors per Sant Jordi amb una trobada d'escriptors i lectors a la Llibreria 22

Girona escalfa motors per Sant Jordi amb una trobada d'escriptors i lectors a la Llibreria 22

Galeria d'imatges de la trobada d'escriptors i lectors a la Llibreria 22

Galeria d'imatges de la trobada d'escriptors i lectors a la Llibreria 22

Un adolescent català buida els comptes de la família en webs de pornografia

Un adolescent català buida els comptes de la família en webs de pornografia
