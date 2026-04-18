El gironí Pep Roura debuta en la novel·la amb "Monsieur Diógenes"
L'obra s'emmarca al gènere negre i transcorre al poble de Dinan, a la Bretanya francesa
Pep Roura (Girona, 1959) ha debutat amb la novel·la amb l’obra de gènere negre Monsieur Diógenes, publicat per Edicions Xandri. La història transcorre al poble de Dinan, a la Bretanya francesa, i explica els misteris que s’amaguen a la mansió Jubbon. Segons l’autor, a partir d’aquest punt de partida, la novel·la juga amb la venjança, el misteri, l’absurd i una certa ironia existencial que interpel·la el lector i el porta a un territori on la realitat i la percepció s’esberlen subtilment. Més enllà de la trama, l’obra dialoga amb temes molt presents en l’actualitat informativa.
Format literàriament a l’Aula d’Escriptura Vicenç Pagès Jordà de Girona, Roura ha arribat a la narrativa després d’una llarga trajectòria en el món de la imatge, el cinema i la comunicació. El gironí defineix com un lector apassionat de la novel·la negra i la ciència-ficció i entén la literatura com un espai de reflexió, entreteniment i mirada crítica.
