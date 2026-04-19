Les cinc claus del ‘Lux Tour’, la gira que ha situat Rosalía al centre de la conversa cultural
La nova gira internacional de la cantant catalana trenca esquemes, obre debats sobre el format dels concerts, la cultura popular i la relació entre mitjans i xarxes, i consolida la seva projecció global
Jordi Bianciotto
Un concert i un espectacle
El ‘Lux Tour’ ha tancat aquest dissabte la seva etapa espanyola amb l’últim dels quatre concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona. A partir d’aquí, la gira continuarà per diverses ciutats europees abans de fer el salt als Estats Units i a l’Amèrica Llatina. Més enllà de l’èxit de públic, el tour ha generat una intensa conversa cultural per la manera com redefineix el directe i el paper de Rosalía dins el panorama musical internacional.
Després de gires més centrades en una posada en escena coreogràfica i amb pocs músics a l’escenari, ara Rosalía ha incorporat una gran formació instrumental amb la Heritage Orchestra, una vintena d’intèrprets acostumats a treballar en terrenys de pop i avantguarda. El resultat és una proposta que combina solidesa musical, electrònica i suport orquestral amb una escenografia molt més ambiciosa.
L’efecte viral del ‘confessionari’
Un altre dels elements més comentats del xou és el conegut ‘confessionari’, un moment amb un to més lleuger i teatral que precedeix la cançó La perla. En aquest espai, convidats coneguts comparteixen experiències sentimentals o confessions personals, fet que alimenta l’efecte viral del concert.
Aquest recurs manté viva la conversa al voltant de cada actuació i incrementa l’expectació sobre quin serà el pròxim rostre famós a aparèixer a l’escenari. És també una manera d’introduir un contrapunt més lúdic en una proposta artística d’alta intensitat conceptual.
Comunió contra la polarització
La gira també s’ha llegit com una proposta capaç de generar comunió en un context de polarització cultural i social. Rosalía continua apostant per una barreja d’estils que esquiva les etiquetes simples i desafia els compartiments estancs.
En la seva música conviuen el flamenc, l’electrònica, l’orquestració, els ritmes llatins, el vals o la rumba, tot passat pel seu filtre personal. Aquesta hibridació li ha permès ampliar públic, especialment entre sectors més adults, i reforçar una imatge arriscada, però també transversal i oberta.
Desafiament a l’hegemonia ‘anglo’
Una altra de les grans qüestions que planteja el ‘Lux Tour’ és el desafiament a l’hegemonia anglosaxona dins el pop internacional. La dimensió de la gira situa Rosalía en un terreny poc habitual per a una artista catalana o espanyola, tant per capacitat de convocatòria com per la recepció de la crítica internacional.
El seu cas s’interpreta com una mostra que el domini cultural anglo en la música pop ja no és tan incontestable, sobretot davant l’empenta de propostes globals en altres llengües. Rosalía s’ha convertit, així, en una de les figures que millor exemplifiquen aquest canvi d’escenari.
La tensió entre els mitjans i les xarxes
Finalment, la gira també ha accentuat la tensió entre la premsa i les xarxes socials. Cada concert ha estat seguit i comentat gairebé en temps real, amb una allau d’imatges, vídeos i reaccions sobre cada detall del muntatge.
Això ha convertit els directes en un espai de disputa entre dues maneres d’interpretar-los: la dels mitjans, que aporten context i elaboració, i la de les xarxes, que imposen immediatesa, volum i viralitat. En aquest debat també s’hi inscriu la polèmica per la manca d’acreditacions a fotoperiodistes, una pràctica cada cop més habitual en grans gires internacionals.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Cacen a Platja d'Aro dos membres d'un grup especialitzat a buidar caixes registradores
- SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
- Trets, cops i un cotxe encastat en una baralla multitudinària a Aiguaviva Parc de Vidreres
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Una plaça d’aparcament fa créixer més d’un 7% el preu d’un pis a Girona