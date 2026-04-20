El Celrà més irreverent i els passos de Pla de la Pera a Flaça, al tercer Literatura de Soca-rel
La tercera edició del festival literari de la llera del Ter se celebrarà del 2 al 24 de maig a a Celrà, Bordils, la Pera i Flaçà
El Celrà més irreverent, les estades de Palau i Fabre al poble o una ruta seguint els passos de Josep Pla de la Pera a Flaçà seran algunes de les activitats de la tercera edició del festival Literatura de Soca-rel, que se celebrarà del 2 al 24 de maig a quatre poblacions de la llera del Ter, entre el Gironès i l’Empordà. Seran sis actes gratuïts, entre itineraris, recitals i converses entorn de l’escriptura i el paisatge, a Celrà, Bordils, la Pera i Flaçà.
El festival arrencarà el 2 de maig amb Celrà Socarrat, una ruta literària amb escrits irreverents sobre el poble, signats per una desena d’autors, entre els quals la dramaturga Berta Prieto, el músic de Fetus, Telm Terradas, l’escriptora Berta Camps o els actors Eduard Paredes i Eloi Sànchez.
La primavera és incerta (10 de maig), un itinerari amb escrits de Notes del capvesprol, de Josep Pla, seguint des de la plaça de l’Església de la Pera fins a l’estació de Flaçà, o la xerrada Palau i Fabre a Celrà (16 de maig), que recordarà les estades de l’humanista al poble a principis dels anys 40 amb l’ajut de la directora de la Fundació Palau, Anna Maluquer, i de veïns del municipi, seran altres activitats del certamen.
La programació també inclou una doble presentació dels poemaris de Carme Jordi i Quim Vilar; la presentació de l’assaig No vingueu al poble a reposar, de Mar Camps, i el ja tradicional micro obert La Congostada.
