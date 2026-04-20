Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
violència masclistahospital TruetaEnric HerceSpar GironaLeo MessiSant Jordi
instagramlinkedin

El Celrà més irreverent i els passos de Pla de la Pera a Flaça, al tercer Literatura de Soca-rel

La tercera edició del festival literari de la llera del Ter se celebrarà del 2 al 24 de maig a a Celrà, Bordils, la Pera i Flaçà

La Congostada de l'any passat. / Martí Navarro

Alba Carmona

Girona

El Celrà més irreverent, les estades de Palau i Fabre al poble o una ruta seguint els passos de Josep Pla de la Pera a Flaçà seran algunes de les activitats de la tercera edició del festival Literatura de Soca-rel, que se celebrarà del 2 al 24 de maig a quatre poblacions de la llera del Ter, entre el Gironès i l’Empordà. Seran sis actes gratuïts, entre itineraris, recitals i converses entorn de l’escriptura i el paisatge, a Celrà, Bordils, la Pera i Flaçà.

El festival arrencarà el 2 de maig amb Celrà Socarrat, una ruta literària amb escrits irreverents sobre el poble, signats per una desena d’autors, entre els quals la dramaturga Berta Prieto, el músic de Fetus, Telm Terradas, l’escriptora Berta Camps o els actors Eduard Paredes i Eloi Sànchez.

La primavera és incerta (10 de maig), un itinerari amb escrits de Notes del capvesprol, de Josep Pla, seguint des de la plaça de l’Església de la Pera fins a l’estació de Flaçà, o la xerrada Palau i Fabre a Celrà (16 de maig), que recordarà les estades de l’humanista al poble a principis dels anys 40 amb l’ajut de la directora de la Fundació Palau, Anna Maluquer, i de veïns del municipi, seran altres activitats del certamen.

La programació també inclou una doble presentació dels poemaris de Carme Jordi i Quim Vilar; la presentació de l’assaig No vingueu al poble a reposar, de Mar Camps, i el ja tradicional micro obert La Congostada.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
El cometa que s'escapa abans de l'alba: així es podrà veure aquests dies al cel de Catalunya

Setmana de Sant Jordi d'extrems a les comarques gironines: matins per sobre dels 30 graus i tardes ennuvolades i amb possibles tempestes

Els gossos de teràpia es consoliden al Trueta: menys ansietat i menys sedació en infants amb paràlisi

Marc Giró estrena el seu 'Cara al show' a La Sexta: "M'encanta parlar amb gent que no pensa com jo"

L'aplicació per compartir cotxe a la UdG redueix 2,3 milions de quilograms de petjada de carboni

L'olor de marihuana els delata en un control a Vidreres: duien 358 esqueixos al maleter

Els mites de Sant Jordi, desmuntats: la venda de mediàtics és minoritària i el català i la diversitat de gèneres regnen
